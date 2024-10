Dia Mundial do Veganismo é comemorado em 1º de novembro

O Dia Mundial do Veganismo, 1º de novembro, celebra esse estilo de vida que busca excluir todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo.

Comemorado desde 1994 por iniciativa de Louise Wallis, ex-presidente da Vegan Society do Reino Unido, a data valoriza o impacto positivo da alimentação vegana.

Cerca de 30 milhões de brasileiros (14% da população) se declara vegana ou vegetariana, de acordo com o Ibope. Pesquisa de estudantes de Psicologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB) identificou por qual tipo de compromisso ético e quais fatores emocionais a adesão ao veganismo é impulsionada.

No estudo, Amanda Cavalcanti e Diego Moreira investigaram os fatores cognitivos e emocionais que sustentam esse estilo de vida. Enquanto emoções positivas, como alívio da culpa e sensação de paz, são importantes na manutenção do veganismo, revolta e culpa funcionam como gatilhos para a adoção do veganismo.

“As prateleiras dos supermercados oferecem, cada vez mais, uma ampla variedade de produtos prontos para o consumo, como maionese, hambúrguer, queijos e carnes 100% vegetais. São opções que auxiliam, especialmente, a transição para a nova alimentação”, relata Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo o vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), Ricardo Laurino, as pessoas estão descobrindo os sabores e as infinitas possibilidades das comidas veganas, seja em um prato mais natural, ou em novas versões lançadas quase que diariamente por restaurantes, lanchonetes e a indústria.

Para os especialistas um prato vegano, com um bom valor nutricional, é composto por 50% de verduras e legumes (crus ou cozidos) como abóbora, couve, brócolis, cenouras etc; 25% de cereais, de preferência vegetais amiláceos como arroz, aveia, milho, batata, inhame, cará, mandioca etc; e os outros 25% são compostos por leguminosas, dentre elas estão feijão preto, feijão carioca, ervilha, lentilha, grão de bicos e outros.

Veganuary e HappyCow analisaram restaurantes e negócios que oferecem opções veganas na América Latina, e constataram que a América Latina conta com mais de 9 mil locais com opções veganas. O Brasil lidera o ranking de ofertas veganas do continente, com 32,4% do total; seguido pelo México, com 25,9%; Argentina com 10,6%; Colômbia com 10,1% e Chile com 8,4%, formando, assim, a lista dos 5 países mais vegan-friendly da região.

“Esta responsabilidade com a sociobiodiversidade, também visa proporcionar uma alimentação saudável, promovendo uma qualidade de vida melhor e consecutivamente, mais longa para todos os adeptos desta opção alimentar”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news



A FOLHAPRESS, agência de notícias do GRUPO FOLHA, não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, e que também não representam a opinião da FOLHAPRESS e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Notícias Online LTDA.