Dia Mundial do Veganismo: 4 dicas de receitas para celebrar a data

Comemorado em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo é uma data dedicada à conscientização sobre um estilo de vida que exclui o uso de produtos de origem animal em diversos aspectos do consumo, incluindo a alimentação. Com um crescimento significativo em todo o mundo, estima-se que mais de sete milhões de pessoas no Brasil adotem essa tendência, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB).

Pensando em contribuir com aqueles que desejam celebrar a data ou mesmo aos que procuram opções de receitas para incorporar em sua alimentação do dia a dia, a Fugini preparou algumas receitas práticas e nutritivas, que podem ser feitas em poucos minutos, utilizando inclusive alguns produtos da marca. Atualmente, a companhia oferece alimentos além dos molhos de tomate e vegetais, como o creme de amendoim Amendocrem, o molho branco, madeira e bolonhesa, todos veganos, sem qualquer ingrediente de origem animal.

Confira, a seguir, como preparar um hambúrguer e uma salada de grão-de-bico, uma sopa cremosa de ervilhas e um pavê de creme de amendoim, conforme as dicas da Fugini:

Hambúrguer de grão de bico

Ingredientes

– 1 sachê de Grão-de-bico em Conserva Fugini (170 g)

– 1 dente de alho

– ½ cebola

– 3 colheres (sopa) de farelo de aveia

– Sal, pimenta-do-reino e páprica

– Salsinha e limão a gosto

Modo de preparo

O grande truque dessa receita é utilizar o sachê de grão-de-bico da Fugini, pois ele já vem cozido e facilita muito a preparação. Coloque-o no liquidificador ou no processador junto com a cebola, o alho e os temperos e bata bem até formar uma pasta.

Depois, acrescente o farelo de aveia, misture bem e deixe na geladeira por 30 minutos. Feito isso, unte as mãos com óleo de coco ou um pouco de água e molde a massa no formato de hambúrgueres. Dá para fritá-los ou assá-los e, se quiser, eles podem ser congelados.

Para servir, utilize o pão, a salada e os demais acompanhamentos ou condimentos de sua preferência.

Sopa de ervilha cremosa

Ingredientes

– 1 lata de Ervilha Crocante Fugini (170 g)

– 1 cebola picada

– 2 dentes de alho picados

– 1 fio de azeite

– 300 ml de água

– Sal, pimenta-do-reino e coentro ou hortelã a gosto

Modo de preparo

Coloque um pouco de azeite em uma panela, leve para o fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a ervilha, o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque a água, deixe ferver e cozinhe por 10 minutos.

Desligue o fogo e espere amornar antes de transferir para o liquidificador. Bata bem até formar uma sopa de consistência cremosa. Sirva ainda morno com algumas gotinhas de limão e azeite. Fica muito saborosa e também pode ser consumida fria nos dias de calor.

Salada de grão-de-bico crocante

Ingredientes

– 1 sachê de Grão-de-bico em Conserva Fugini (170 g)

– 1 tomate picado

– 1 pepino picado

– 1 cebola roxa picada

– Azeitonas pretas ou uvas passas a gosto

– Sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma vasilha, adicione o Grão-de-bico em Conserva Fugini (que já vem cozido e facilita bastante o preparo), o tomate, o pepino e a cebola. Se gostar, pode acrescentar azeitonas pretas ou uvas passas. Tempere tudo com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto. Deixe por aproximadamente 30 minutos na geladeira para que fique ainda mais saboroso e todos os ingredientes absorvam o tempero. Sirva a seguir.

Pavê vegano com creme de amendoim

Ingredientes

– 3 xícaras (chá) de leite de coco

– ¼ xícara (chá) de açúcar mascavo

– 3 colheres (sopa) de amido de milho

– 3 colheres (sopa) de creme de amendoim Amendocrem

– 1 pacote de bolacha de maisena vegana

Modo de preparo

Misture as 3 colheres de amido de milho com um pouco de leite de coco e leve à panela com o restante do leite de coco e o açúcar mascavo. Quando começar a engrossar, desligue o fogo e adicione as 3 colheres de creme de amendoim Amendocrem.

Em uma travessa, intercale as bolachas de maisena com o creme, finalizando com ele e algumas bolachas picadas por cima. Deixe esfriar e coloque na geladeira por cerca de 3 horas. E então, é só servir.