Dia Mundial do Rim terá ações gratuitas de saúde na estação Barra Funda da CPTM

No próximo 14 de março, Dia Mundial do Rim, a ADJ Diabetes Brasil realizará, das 9h às 16h, uma ação especial de saúde na estação Barra Funda da CPTM, em São Paulo. O evento, que acontece na área paga da estação, tem como principal objetivo promover a conscientização sobre doenças renais, sua relação com o diabetes e as implicações, quando não diagnosticadas precocemente.

Durante o dia, serão oferecidos diversos serviços, como questionário para avaliar a saúde dos rins, aferição da pressão arterial, exame da glicemia e orientação com profissionais. No caso de pessoas com diabetes e/ou hipertensão arterial já diagnosticada também será feito o exame da creatinina. A expectativa é atender até 700 pessoas.

Tanto no caso do diabetes, como na doença renal crônica., as estatísticas mostram uma média de diagnóstico tardio de cerca de cinco anos, o que passa diretamente pela necessidade de abordagens específicas e maior acesso ao exame da creatinina no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além dos serviços, profissionais de saúde da Educarim estarão disponíveis para tirar dúvidas de acordo com os resultados dos testes. A organização reforça que o evento tem um caráter de conscientização e faz um pré-rastreamento, não o diagnóstico fechado.

Números e cenário das doenças renais no Brasil

Antes de qualquer estatística, especialistas da ADJ e do Educarim ressaltam que é muito importante entender a doença renal crônica (DRC). “A DRC é uma condição que afeta os rins, órgãos essenciais para a filtragem do sangue, remoção de resíduos e regulação dos níveis de líquidos e minerais no corpo. É uma doença ‘silenciosa’ que se caracteriza pela perda progressiva da função renal e está associada ao aumento de complicações cardiovasculares, como infarto do miocárdio e AVC. O diagnóstico é feito pela dosagem de creatinina no sangue e exame de urina. Ainda não há cura para a doença renal, mas pode ser prevenida com a adoção de hábitos saudáveis – como a prática regular de qualquer exercício físico, a ingesta de alimentos com baixo teor de sal / açúcar e a hidratação diária adequada”, explica Dra. Cynthia Borges, médica nefrologista.

Ação ADJ Diabetes Brasil sobre na estação Tatuapé da CPTM, realizada em março de 2024

KB Comunicação

Com base nos dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Organização Mundial da Saúde (OMS), o cenário das doenças renais no Brasil continua a representar um desafio significativo para a saúde pública. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros vivam com uma condição que está intimamente ligada a fatores como diabetes e hipertensão arterial, sendo estas as principais causas de doença renal crônica no país. Além disso, mais de 140 mil pacientes dependem de tratamentos como diálise ou transplante renal, evidenciando a necessidade premente de políticas de prevenção, diagnóstico e tratamento eficazes para enfrentar essa realidade.

“Se por um lado queremos que a população saiba o quão grave pode ser a doença renal crônica. e suas consequências, por outro também buscamos chamar a atenção do poder público para a criação de políticas que reduzam o crescimento assustador da DRCno Brasil”, alerta o Dr. Ronaldo Pineda Wieselberg, médico e Presidente da ADJ Diabetes Brasil.

O evento de saúde da ADJ Diabetes Brasil conta com a parceria das farmacêuticas AstraZeneca e Bayer e com o apoio da Medlevensohn, Educarim, Splendore, Plano AR , Fenapar, VitaSS e CPTM.

Serviço

ADJ Diabetes Brasil em apoio ao Dia Mundial do Rim

Data: 14 de março de 2024 (quinta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Estação Barra Funda da CPTM | Linhas 7-Rubi e 8-Diamante

Endereço: Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119 – Barra Funda, São Paulo

Mais informações em: www.adj.org.br