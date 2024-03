Dia Mundial do Rim tem ação preventiva gratuita no Shopping ABC

O Dia Mundial do Rim, que acontece no dia 14 de março, é um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde para proteger todos os órgãos do corpo humano, em especial os fatores de risco da doença renal. Em apoio a esta causa, o Shopping ABC, em parceria com o Hospital e Maternidade Brasil – Rede D’Or, realiza uma ação gratuita, na próxima quinta-feira, das 10h às 17h, para reforçar os sintomas e cuidados com esse órgão. O encontro acontece no Piso Térreo, próximo à entrada principal do empreendimento.

Os clientes e lojistas que passarem pela ação, podem medir a pressão arterial e colher mais orientações com enfermeiros, além de receberem dicas sobre a saúde dos rins. Entre os sintomas das doenças renais estão a hipertensão arterial, diabetes, inchaço, cólica renal, fraqueza e/ ou infecção de urina.

Segundo dados da Fundação Pró-Renal, cerca de 11% das pessoas têm alguma alteração nos rins, ou seja, em média de 23 milhões de brasileiros apresentam problemas renais. Para se ter uma ideia, mundialmente, de acordo com estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, 10% da população (850 milhões de pessoas) tem alguma doença renal crônica.

“Disseminar informações de prevenção, para que as pessoas tenham cada vez acesso mais rápido a um possível diagnóstico é fundamental. Por isso, sempre apoiamos iniciativas de conscientização como esta oferecida pela equipe do Hospital e Maternidade Brasil”, comenta Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Ação gratuita no Dia Mundial do Rim no Shopping ABC

Data: 14 de março, quinta-feira

Horário: das 10h às 17h

Local: piso térreo, próximo a entrada principal do shopping