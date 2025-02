Dia Mundial do Rim: ADJ oferece testes gratuitos na CPTM Barra Funda

No dia 13 de março, Dia Mundial do Rim, a ADJ Diabetes Brasil realizará a campanha “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina aqui”, na estação Palmeiras – Barra Funda da CPTM, das 9h às 16h. A ação tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a relação da Doença Renal Crônica com o diabetes e as implicações, quando não feito o diagnóstico precoce.

O atendimento acontecerá com os passageiros que, após preenchimento do formulário de identificação, serão encaminhados para aferição da pressão arterial, glicemia, testes de creatinina e TFG (cálculo da Taxa de Filtração Glomerular). Em caso de qualquer alteração, uma equipe de profissionais de saúde prestará todas as orientações necessárias para acompanhamento na rede pública.

“Segundo a Sociedade Internacional do Rim, até o ano de 2040 as doenças renais serão a quinta maior causa de morte no mundo, além disso, o diabetes é a principal causa de doença renal crônica. Por esse motivo, é tão importante que a ADJ Diabetes Brasil promova a educação sobre o assunto, além de acompanhar e dar apoio à população. A associação contribui diretamente para a prevenção e o diagnóstico precoce de complicações renais”, destaca Dr. Ronaldo Pineda Wieselberg, médico endocrinologista e presidente da ADJ Diabetes Brasil.

O médico acrescenta, “essa é nossa segunda ação sobre a conscientização da importância dos exames e cuidados com os rins. Em 2024, atendemos mais de 500 pessoas, sem contar aquelas que foram impactadas indiretamente. “.

Neste ano, a organização também prevê o atendimento de 500 pessoas e possui o patrocínio das empresas farmacêuticas AstraZeneca e Bayer, além do apoio do projeto EducaRim, das empresas Medlevensohn Brasil, Nova Biomedical e Splendore, além do apoio institucional da CPTM.

Doença Renal Crônica no Brasil

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados em setembro de 2024, revelam que 10% da população mundial tem de doença renal crônica (DRC). Entre 2009 e 2020, foram registrados mais de 81 mil óbitos por DRC no Brasil. A maior parte ocorreu com pessoas do sexo masculino (57,4%), destacando-se a faixa etária de 75 anos (43,1%).

Outro estudo, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), aponta que aproximadamente 20 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal e 32% dos casos de doenças renais crônicas em diálise no país são de pessoas com diabetes. O nefrologista e parceiro da ADJ Diabetes Brasil, Dr.Thiago Diaz, explica que o excesso de glicose no sangue danifica os pequenos vasos sanguíneos e os filtros dos rins, chamados de glomérulos, atrapalhando a filtração e podendo levar a problemas renais mais graves ao longo dos anos.

“A nefropatia diabética (hoje chamada de doença renal do diabetes) é um problema causado pelo diabetes tipos 1 ou 2. Como o açúcar alto no sangue danifica os rins, quem tem diabetes por muito tempo e não controla bem a glicose tem mais risco de desenvolver essa condição. Cerca de 30% a 40% das pessoas com diabetes podem desenvolver algum grau de doença renal diabética ao longo do tempo”, conta Diaz.

O médico alerta que as doenças renais avançam silenciosamente e, por isso, os exames de sangue e urina devem ser feitos regularmente. ”Em geral, ocorre perda progressiva de proteínas na urina e, posteriormente, o aumento da creatinina, que indica redução da taxa de filtração dos rins. Quando os sintomas como inchaço ou pressão alta aparecem, o problema já pode estar em estágio avançado. Reverter completamente o quadro é difícil, mas com o acompanhamento e controles adequados da glicose e da pressão arterial, aliados à alimentação equilibrada e ao uso correto dos medicamentos, é possível manter os rins funcionando bem por muito tempo”.