Dia Mundial do Meio Ambiente: São Caetano celebra 100% de esgoto coletado e tratado desde 2009

Nesta quarta-feira (5/6) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e desde 2009 São Caetano do Sul comemora a conquista de coletar e tratar 100% de esgoto. O município foi o primeiro da Grande São Paulo a alcançar tal feito.

Em comemoração à data, e para conscientizar a população, o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) tem realizado algumas ações nesta semana, como distribuição de cerca de 6.500 cartilhas de educação ambiental aos alunos do Ensino Fundamental I, para serem trabalhadas em sala de aula, e uma campanha de conscientização nas plataformas digitais, com diversas dicas de preservação do meio ambiente.

São Caetano tem sido referência em coleta de lixo e reciclagem, com serviços públicos de gestão e manejo dos resíduos sólidos, que são indispensáveis para enfrentar diversos problemas ambientais, sociais e econômicos. Com os investimentos em saneamento ambiental, o município tornou-se modelo nacional na prestação dos serviços de água, esgoto e coleta e manejo dos resíduos.

Por três anos consecutivos, São Caetano do Sul alcançou a 1ª colocação na universalização do saneamento de acordo com o ranking da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental). Neste ranking, por exemplo, a cidade obteve a nota máxima nos quesitos: Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, Tratamento de Esgoto, Coleta de Lixo e Destinação Adequada de Resíduos Sólidos o Serviço de Coleta de Lixo e Destinação Correta de Resíduos Sólidos.

“As obras de ampliação e modernização da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis do Saesa estão em ritmo acelerado. Hoje, a cidade coleta e realiza a separação de aproximadamente 150 toneladas de material reciclável por mês. Com a entrega do novo espaço, teremos uma capacidade de produção aumentada em cerca de 30%. Esse avanço é um marco importante para São Caetano do Sul, que já é reconhecida nacionalmente pela excelência em coleta de lixo e reciclagem”, ressaltou o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano.

COLETA SELETIVA

A cidade conta com um sistema de coleta seletiva universalizada, que atende a 100% da população e recolhe aproximadamente 150 toneladas de resíduos secos (materiais recicláveis) por mês. Este serviço é realizado uma vez por semana em todas as ruas do município, com atendimento porta a porta, onde os resíduos são colocados nas calçadas em dias previamente definidos e coletados pelo Saesa.

O Saesa distribui sacos amarelos especiais em todas as residências e big bags (sacolas grandes reforçadas) nos condomínios com mais de 30 apartamentos para acondicionamento dos resíduos secos. O material recolhido é direcionado para o Centro de Triagem da Coleta Seletiva, localizado no Bairro Prosperidade, onde é separado, colocado em fardos e, posteriormente, comercializado. Este processo evita que o material seja encaminhado irregularmente para os aterros sanitários, além de gerar renda para trabalhadores da cooperativa de reciclagem contratada para o projeto.

A população de São Caetano conta, ainda, com o serviço Cata-treco, com a retirada e destinação de utensílios domésticos descartados dos imóveis, como madeiras, eletrônicos, móveis, entre outros, e até cinco sacos de entulho. Esta ação contribui com o elevado padrão de limpeza pública de São Caetano, evitando transtornos aos munícipes, principalmente em época de fortes chuvas.

INOVAÇÃO

Em mais uma inovação, quando se trata de meio ambiente, São Caetano instalou em 2019 contêineres soterrados (descarte de resíduos) e iglus de coleta seletiva. Os equipamentos foram instalados em pontos de grande circulação da cidade, tendo como principal objetivo estimular o descarte adequado dos resíduos produzidos pela população.

Os contêineres e iglus de São Caetano estão localizados nos seguintes pontos: Estrada das Lágrimas, em frente ao Parque Bosque do Povo; na Rua Justino Paixão, em frente à Praça Francisco José da Silva; na Rua Visconde de Inhaúma, em frente à Fundação das Artes; na Rua Oriente, em frente à EMEF 28 de Julho, na Rua Carlos de Campos, na Praça Cardeal Arcoverde e na Rua Heloísa Pamplona, em frente à base da Polícia Militar.