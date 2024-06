Dia Mundial do Meio Ambiente: BRK destaca a importância da destinação correta do óleo de cozinha

A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, realiza, por meio do Programa Olho Vivo, uma parceria com a prefeitura e a empresa Lirium Reciclagem Ambiental para que a população possa fazer o descarte de óleo de cozinha usado de maneira adequada em diversos pontos de arrecadação na cidade.

A correta destinação do óleo de cozinha é uma das medidas mais simples para preservar o meio ambiente, pois o descarte irregular desse resíduo pode ocasionar infiltrações no solo e alcançar os lençóis freáticos. Alguns estudos apontam que um litro de óleo de cozinha pode poluir um volume de um milhão de litros de água.

Além disso, o óleo de cozinha utilizado para frituras é a principal causa de obstruções e extravasamentos de esgoto e um dos maiores desafios enfrentados para a prestação dos serviços de saneamento. Isso porque, ao jogá-lo na pia da cozinha, depois que esfria, o óleo que era líquido, vira um bloco sólido, capaz de se fixar nas tubulações. Com o passar do tempo, o acúmulo de gordura só cresce, o que vai reduzindo o espaço para a passagem do esgoto até provocar a completa obstrução do encanamento.

“Infelizmente, muitas pessoas ainda jogam o óleo usado no ralo da pia, o que pode causar sérios danos ao sistema de esgoto e à natureza. A rede coletora de esgoto é um equipamento público responsável por coletar e afastar os efluentes gerados nas residências, escolas, comércios e indústrias por meio de tubulações dimensionadas para tal finalidade, ou seja, apenas esgotos provenientes de banheiros, pias e tanques”, explica Bruno Gravatá, líder de operações da BRK em Mauá.

Para evitar que este problema ocorra na cidade de Mauá, a BRK, em parceria com a prefeitura por meio da Secretaria de Educação e com a empresa Líríum Reciclagem Ambiental, realiza o Projeto Olho Vivo “Água e óleo não se misturam”. A iniciativa prevê a destinação adequada do óleo de cozinha usado em pontos de coleta instalados nas escolas municipais e conveniadas, e todo o resíduo arrecadado é encaminhado para empresas que fabricam biodiesel.

“Assim, pequenas mudanças de hábitos no dia a dia contribuem positivamente para a preservação ambiental, reduzindo o impacto gerado com o descarte inadequado deste resíduo no meio ambiente, nos cursos d’água e na rede de esgoto”, reforça Bruno.

Participar do projeto é simples e rápido. Confira abaixo:

Após o uso (fritura dos alimentos), espere o óleo esfriar;

Armazene o óleo em garrafas plásticas (ou PET), de preferência transparentes. Use um funil na boca da garrafa para despejar o óleo;

Feche bem a tampa para evitar vazamentos;

Guarde a garrafa com óleo em lugar protegido e arejado, longe do sol e do calor;