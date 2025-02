Dia Mundial do Gato: veja cinco benefícios de conviver com os felinos

No dia 17 de agosto, celebra-se o Dia Mundial do Gato, uma oportunidade para refletir sobre os impactos positivos que esses animais de estimação têm na vida de seus tutores. Pesquisas recentes indicam que a convivência com felinos não apenas proporciona alegria, mas também traz benefícios significativos para a saúde física e emocional dos humanos.

Um dos principais efeitos positivos associados à presença de gatos é a diminuição do estresse. A interação regular com esses animais pode levar a uma redução nos níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. O simples ato de acariciar um gato tem o poder de induzir relaxamento e favorecer a liberação de ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”, que está intimamente ligado ao bem-estar emocional.

Além do aspecto psicológico, os gatos desempenham um papel fundamental na saúde cardiovascular. Estudos conduzidos por instituições como a Universidade de Minnesota revelaram que tutores de gatos apresentam uma probabilidade até 30% menor de sofrerem um ataque cardíaco em comparação àqueles que não possuem esses animais. A presença dos felinos está associada à redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol, reforçando a importância desses companheiros na promoção da saúde do coração.

Outro ponto relevante é que ter um gato em casa exige responsabilidade. Os tutores devem estar comprometidos com os cuidados necessários para garantir o bem-estar do animal, o que inclui a adoção de hábitos saudáveis e uma rotina estruturada que beneficie tanto o pet quanto seus donos.

Em suma, a relação entre humanos e gatos é repleta de benefícios, tornando esses animais não apenas companheiros divertidos, mas também aliados na busca por uma vida mais saudável e equilibrada.