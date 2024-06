Dia Mundial do Fusca: encontro de carros reúne apaixonados pelo modelo no São Bernardo Plaza

Em comemoração ao Dia Mundial do Fusca, que acontece em 22 de junho, o São Bernardo Plaza Shopping promove encontro de carros em parceria com o Fusca Clube Brasil. A primeira edição do evento acontece no dia 23 de junho, das 09h às 14h, no acesso E do estacionamento, onde colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar, trocar experiências e admirar diferentes modelos do automóvel.

O encontro traz também um viés social ao arrecadar alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza para diferentes instituições. A ação acontece em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade do município – que destina as doações para ONGs e Instituições do entorno – e com a Casa Neon Cunha – ONG da região que presta serviços à população LGBTQIAP+ do Grande ABC.

A entrada no evento é gratuita e os participantes que levarem 2kg de alimentos não perecíveis para doação também terão isenção no estacionamento até às 14h. O evento acontece em local aberto, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping.

“É uma honra trazer uma segunda edição do encontro de carros este ano, dessa vez para comemorar o Dia Mundial do Fusca! O evento é sempre um sucesso e h muitos apaixonados por carros. Para nós, é muito gratificante poder proporcionar momentos como esse em nosso espaço. Também queremos incentivar a solidariedade dos nossos frequentadores e esperamos arrecadar uma quantidade significativa de donativos para nossas instituições parceiras”, finaliza Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza Shopping.

O evento foi pensado para contemplar os amantes de Fuscas que se reúnem no São Bernardo Plaza Shopping anualmente, em janeiro, para comemorar o Dia Nacional do Fusca.

Serviço

Dia: 23 de junho

Horário: das 09h às 14h

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito até às 14h – para quem doar 2kg de alimentos não perecíveis

Local: São Bernardo Plaza Shopping – Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo