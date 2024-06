Dia Mundial do Doador de Sangue: Universidades e faculdades de medicina estaduais contam com hemocentros abertos ao público

Doar sangue é um ato de amor e empatia pelo próximo. E neste mês que marca a campanha do Junho Vermelho e do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta sexta-feira (14), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SCTI), por meio dos hemocentros das suas vinculadas, que estão espalhados por todo o estado de São Paulo.

O Hemocentro de RIbeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é referência nacional em assistência, ensino e pesquisa, e responsável por coletar, processar e distribuir sangue, hemocomponentes e hemoderivados, para 1/3 do Estado de São Paulo com mais de 249 municípios, onde moram mais de 7 milhões de habitantes, além de atender, para diagnóstico e tratamento. Em 2023, foram produzidas mais de 226 mil bolsas de sangue. As unidades estão distribuídas por mais de nove cidades, tais como: Ribeirão Preto, Franca, Araçatuba, Presidente Prudente, Fernandópolis, Taubaté, Batatais, Olímpia e Bebedouro. Além disso, atende cerca de 130 serviços de saúde e possui quatro agências transfusionais (três em Ribeirão Preto e uma em Jales).

O Hemonúcleo Regional de Araraquara da Universidade Estadual Paulista, atende 14 agências transfusionais incluindo a região de Araraquara, composta por 10 municípios e 13 hospitais. Além da coleta de sangue, o hemonúcleo também tem suas atividades voltadas para a produção de hemocomponentes, que são produtos gerados nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos físicos. Por ano, o hemonúcleo distribui cerca de 9 mil bolsas de sangue.

Na região de Campinas, encontra-se o Hemocentro da Universidade de Campinas (Unicamp) atuando como centro de referência regional nas áreas de Hematologia e Hemoterapia. Atendendo a uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes distribuídos em cerca de 88 municípios da RA de Campinas, o hemocentro realiza suas atividades assistenciais por meio de duas divisões administrativas: Hematologia e Hemoterapia. Com quatro unidades de coleta, oferece ainda suporte para 60 agências transfusionais e 60 hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Em junho, o hemocentro está trabalhando a campanha “Quem doa sangue é medalhista de ouro”, inspirada nas olimpíadas de Paris. Para isso, a unidade criou a tocha da solidariedade que está percorrendo as cidades onde realiza coleta de sangue e espera-se atender 7 mil doadores durante o mês, volume necessário para a manutenção dos estoques de sangue.

Já na região noroeste do Estado, o Hemocentro do Hospital de Base, vinculado à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) recebeu mais de 31 mil doações de sangue durante o ano de 2023. Ao todo, o local coleta até 600 bolsas de sangue por mês e abastece 11 cidades da região, além de contribuir com o Hemocentro de Rio Preto.

O Hemocentro vinculado à Faculdade de Medicina de Marília (Famema) recebeu em 2023 mais de 13 mil doações ao longo do ano. No dia 14, o espaço está organizando uma festa animada para receber doações de sangue ao longo do dia.

Confira abaixo os endereços destes e de outros postos para realizar a doação:

Serviço | Gratuito

Ribeirão Preto

Hemocentro Sede – Campus USP

Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 7h às 13h; Sábados, domingos e feriados das 7h às 12h30.

Endereço: Rua Tenente Catão Roxo, 2501 – Bairro Monte Alegre (Entrada pela rua Prof. Hélio Lourenço)

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Posto de Coleta – Centro da Cidade

Funcionamento: Segunda, terça, quinta, sábado das 7h30 às 12h30; Quarta e sexta-feira das 7h30 às 11h50 e das 12h50 às 17h30; Domingo – fechado (o atendimento nesse dia será na unidade do campus da USP)

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 470 – Centro

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Agência Transfusional Hospital das Clínicas – Unidade Campus

Endereço: Avenida Bandeirantes, 500 Ribeirão Preto

Telefones: (16) 3602-2255

Agência Transfusional Hospital das Clínicas – Unidade de Emergência

Endereço: Rua Bernardino de Campos, 1000 Ribeirão Preto – SP

Telefone: (16) 3605-3739

Agência Transfusional MATER

Endereço: Avenida Wanderley Taffo, 330 Jardim Aeroporto Ribeirão Preto – SP

Telefone: (16) 3962-8206

Araçatuba

Funcionamento: Segunda, terça e quinta-feira: das 7h30 às 12h30 e 14h30 às 18h; Quarta e sexta-feira: das 7h30 às 12h30; Sábado: das 7h às 11h

Endereço: Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330 – Aviação

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Fernandópolis

Funcionamento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira das 8h às 17h; Quarta-feira das 8h às 18h; Sábado das 7h30 às 12h

Endereço:Rua Simão dos Santos Gomes, 266 – Jardim Santista

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Votuporanga

Funcionamento: Terça-feira das 15h às 18h; Quinta-feira das 8h às 11h; 1° sábado do mês das 8h às 11h.

Endereço: Rua Antonio Galera Lopes, 2652- Pozzobon – Anexo ao Mini Hospital Pozzobon

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Franca

Funcionamento: Segunda a sexta das 7 às 13 horas; Sábado das 7 às 11 horas

Endereço: Avenida Doutor Hélio Palermo, 4181 – Vila Santa Eugênia (entrada pela Rua Emílio Bertoni)

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Presidente Prudente

Funcionamento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira das 7h às 16h; Quarta-feira das 8h às 17h; Sábado das 7h às 11h

Endereço: Rua Wenceslau Braz, 05 – Santa Casa da Misericórdia de Presidente Prudente

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Taubaté

Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 7h às 16h

Endereço: Avenida Inglaterra, 190

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Bebedouro

Funcionamento: Segunda-feira: consulte se o horário de atendimento será no período da manhã (7h às 11h30) ou da noite (18h às 21h); Terça-feira: consulte se o início do atendimento será às 7h ou às 9h da manhã; Quarta a sábado: das 7h às 11h30. Em caso de dúvida, ligue (17) 3342 8817.

Endereço: Avenida Raul Furquim, 2010 – Jardim Júlia

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Olímpia

Funcionamento: Segunda-feira: consulte se o horário de atendimento será no período da manhã ou da noite; Terça-feira: Consulte se o início do atendimento será às 7h ou às 9h da manhã; Quarta a sábado: das 7h às 12h. Em caso de dúvida, ligue (17) 3281-9080

Endereço: Rua Síria, 190

Site: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/onde-doar/

Jales

Agência Transfusional de Jales

Endereço: Avenida João Amadeu, 2049 Jales – SP

Telefone: (17) 3632-2341

Unesp – Hemonúcleo regional de Araraquara

Serviço | Gratuito

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 07:00h às 13:00h

Endereço: Avenida da Saudade, 58 – Araraquara

Site: https://www2.fcfar.unesp.br/#!/hemonucleo

Hemocentro da Unicamp

Serviço | Gratuito

Hemocentro Unicamp

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h30 às 15h

Endereço: Rua. Carlos Chagas, 480 Cidade Universitária

Site: https://www.hemocentro.unicamp.br

Posto de coleta Hospital Mário Gatti

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h30 às 15h

Endereço: Avenida Prefeito Faria Lima, 340 Parque Itália

Site: https://www.hemocentro.unicamp.br

Posto de coleta Hospital Estadual de Sumaré

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h30 às 12h

Endereço: Avenida da Amizade, 2400 Jardim Bela Vista

Site: https://www.hemocentro.unicamp.br

Hemonúcleo de Piracicaba:

Funcionamento: Segunda a sexta das 7h30 às 13h

Endereço: Avenida Independência, 953 Bairro Alto (Santa Casa)

Site: https://www.hemocentro.unicamp.br

Hemocentro de São José do Rio Preto

Endereço: Av. Jamil Feres Kfouri, 80 – Jardim Panorama, São José do Rio Preto – SP, 15091-240

Telefone: (17) 3201-5078

Horário de funcionamento: 7 às 13h (todos os dias da semana)

Hemocentro de Catanduva

Endereço: Rua 13 de Maio, 974 – Centro

Telefone: 17 3522-7722

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Hemocentro de Marília

Endereço:Rua Lourival Freire, 240 – Fragata – Marília/SP

Telefone: (14) 3434-2541

Horário de funcionamento: das 7h às 13h

Horário do Arraiá do Doador: das 9h às 13h (somente dia 14/06/2024)