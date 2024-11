Dia Mundial do Diabetes: São Bernardo destaca linha de cuidado para tratamento da doença

Estabelecido e comemorado em 14 de novembro, o Dia Mundial da Diabetes homenageia a data de aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. Em alusão à data, a Prefeitura de São Bernardo desta a linha de cuidado para tratamento da doença, programa presente em todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que auxiliam exclusivamente os pacientes já diagnosticados com Diabetes tipo I e II. Além disso, toda a rede de Atenção Básica trabalha no fortalecimento do sistema de promoção, prevenção e cuidados da enfermidade.

O objetivo da linha de cuidado é padronizar e integrar ações para o tratamento de pessoas com diabetes mellitus no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na Atenção Primaria. Dentro do programa, o diabético aprende a lidar com a doença e a mantê-la de forma controlado, com o uso do glicosímetro em casa, entre outras orientações de boas práticas de saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, por ser uma doença que necessita de assistência contínua, a manutenção do cuidado e a proximidade do paciente com a equipe da UBS são fundamentais. “Para obter sucesso no controle do diabetes, é necessário um acompanhamento permanente, com foco na promoção de um estilo de vida saudável e na mudança de hábitos alimentares, bem como estimular a atividade física. Todos esses estímulos fazem parte da linha de cuidados, que aproxima o paciente da rede de Saúde”, destacou Dr. Geraldo.

Atualmente, aproximadamente 60 mil pessoas no município são diagnosticadas com Diabetes e são acompanhadas pela rede de Saúde municipal. No entanto, pelo menos outros 10% da população tem a doença e não sabe. Para atingir todo esse público, dentre as ações de conscientização, prevenção e promoção à saúde estão a identificação de fatores de risco, como sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis nos atendimentos realizados pelas equipes de saúde.

REDE DE ATENÇÃO BÁSICA – Atualmente, a rede de atenção básica de São Bernardo é composta por 34 Unidades Básicas de Saúde, 170 equipes de Saúde da Família e 110 equipes de Saúde Bucal. O programa Saúde na Hora Certa contempla 20 delas, com horário de funcionamento estendido das 7h às 22h. São elas: Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão.