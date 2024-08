Dia Mundial do Combate ao Colesterol – Proteja seu coração

No dia 8 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra a hipercolesterolemia, que é considerada um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares, como o infarto.

Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças são a principal causa de mortalidade no Brasil, com 300 mil mortes anuais. Cerca de 4 em cada 10 pessoas adultas no Brasil têm nível alterado de colesterol, um número alarmante que já ultrapassa os índices dos EUA.

A boa notícia é que a maioria dos casos de hipercolesterolemia pode ser prevenida ou controlada com mudanças simples no estilo de vida. Ao adotar hábitos saudáveis desde a infância e realizar check-ups regulares, é possível reduzir significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

O que é colesterol?

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o nosso organismo. Ele está presente em todas as células do corpo e desempenha várias funções importantes, como:

É um componente estrutural essencial que contribui para a integridade e fluidez das membranas celulares.

É fundamental para a produção de hormônios sexuais (testosterona e estrógeno) e cortisol.

O colesterol é convertido em vitamina D quando a pele entra em contato com a luz solar.

É precursor de ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras.

Tipos de colesterol (lipoproteínas)

Lipoproteína (Partículas que transportam gorduras no sangue). Função Principal Impacto na Saúde Classificação VLDL (Lipoproteína de Muito Baixa Densidade) Transporta triglicerídeos do fígado para os tecidos. Níveis elevados aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Ruim LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade) Transporta colesterol do fígado para as células. Em excesso, forma placas nas artérias, aumentando o risco de doenças como infarto. Ruim HDL (Lipoproteína de Alta Densidade) Remove o excesso de colesterol das artérias e o leva ao fígado. Níveis elevados protegem contra doenças cardiovasculares. Bom Triglicerídeos Forma de gordura usada pelo corpo como energia. Altos níveis aumentam o risco de doenças do coração, especialmente quando combinados com LDL alto e HDL baixo. Ruim

Dislipidemia e Riscos de Doenças Cardíacas

A dislipidemia, caracterizada por níveis anormais de colesterol e triglicerídeos no sangue, é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. O colesterol LDL, conhecido como ‘colesterol ruim’, ao acumular-se nas paredes das artérias, forma placas que estreitam os vasos sanguíneos. Essa obstrução dificulta a passagem do sangue rico em oxigênio para o coração, podendo levar a um infarto do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. É importante ressaltar que, embora a doença arterial coronariana possa ser silenciosa, sintomas como dor no peito e falta de ar podem indicar um problema mais sério.

Principais Formas de Dislipidemia

Colesterol LDL alto : pode formar placas nas artérias e reduzir o fluxo sanguíneo.

: pode formar placas nas artérias e reduzir o fluxo sanguíneo. Colesterol HDL baixo : pode ajudar a remover o LDL do sangue e proteger contra a aterosclerose.

: pode ajudar a remover o LDL do sangue e proteger contra a aterosclerose. Colesterol total alto: é a soma de LDL, HDL e 50% dos níveis de triglicerídeos. Colesterol total alto pode indicar um risco aumentado de doença cardíaca e derrame.

Perfil Lipídico Completo: Níveis Ideais e Classificação

Tipo de Colesterol Nível Ideal Níveis de Risco Colesterol Total (CT) Menos de 200 mg/dL Acima de 200 mg/dL: risco aumentado Colesterol LDL (LDL-C) Menos de 100 mg/dL (ótimo) <br> 100-129 mg/dL (desejável) <br> 130-159 mg/dL (limítrofe elevado) <br> 160-189 mg/dL (elevado) <br> 190 mg/dL ou mais (muito elevado) Conforme a classificação Colesterol HDL (HDL-C) 60 mg/dL ou mais (ideal) <br> 40-59 mg/dL (aceitável) <br> Menos de 40 mg/dL (baixo; risco aumentado) Quanto maior, melhor VLDL (Lipoproteína de Muito Baixa Densidade) Menos de 30 mg/dL Acima de 30 mg/dL: risco aumentado Triglicerídeos Menos de 150 mg/dL Acima de 150 mg/dL: risco aumentado

Causas da Hipercolesterolemia

A dieta rica em gordura saturada encontrada predominantemente em produtos de origem animal, como carne, manteiga, banha e laticínios, incluindo queijo e iogurte, pode contribuir para a hipercolesterolemia. Alimentos preparados com gorduras saturadas, como bolos, biscoitos e doces, bem como algumas gorduras vegetais, incluindo manteiga de cacau, óleo de palma e óleo de coco.

Geralmente, cerca de 70% do colesterol sérico é produzido pelo fígado, enquanto os 30% restantes vêm da absorção do colesterol proveniente da alimentação pelo intestino.

Outros fatores incluem distúrbios genéticos, como hipercolesterolemia familiar, estresse, estilo de vida sedentário e uso de alguns medicamentos.

O que é Hipercolesterolemia Familiar?

A hipercolesterolemia familiar é uma condição genética que causa níveis elevados de colesterol LDL desde o nascimento. Ela ocorre devido a mutações em genes que codificam proteínas importantes no metabolismo do colesterol, como o receptor de LDL. Existem duas principais formas de hipercolesterolemia familiar: