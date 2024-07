Dia Mundial do Chocolate – 07 de julho: Chocolate realmente vicia?

No próximo domingo (07), é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, data que marca a chegada do produto aos mercados europeus, no século 15, tornando-se um símbolo de status para a nobreza. No entanto, muito antes disso, o doce já era conhecido pelos povos Maias e Astecas. No Brasil, o chocolate chegou em 1746, na Bahia, e desde então é um dos “queridinhos” do país.

O alto consumo mundial deste alimento, inclusive, levanta um questionamento: será que o chocolate vicia? De acordo com o docente de Química da Plataforma Professor Ferretto, Michel Arthaud, essa dúvida de muitos brasileiros não passa de um mito. “O chocolate tem diversas substâncias químicas, mas ele não vicia”, conta o professor.

Mas, afinal, o que faz o chocolate ser tão prazeroso? De acordo com o Arthaud, a composição do chocolate tem elementos como a feniletilamina, também conhecida como ‘hormônio da paixão’. “Esta substância estimula a liberação de dopamina, apresentando semelhanças com a anfetamina em sua ação, o que explica a capacidade de gerar uma sensação de bem-estar. Surpreendentemente, pesquisas até sugeriram que cientistas estavam investigando essa substância em busca de uma ‘droga do amor’”, explica o professor.

Além disso, o chocolate contém teobromina e cafeína, que são estimulantes. “São substâncias ótimas para o corpo, mas, claro, em quantidade moderada, o consumo excessivo pode causar malefícios”, alerta o docente. Outro elemento presente no doce é o ácido oxálico, “Esse ácido ‘rouba’ o cálcio presente no nosso organismo, mas como é uma quantidade pequena, não faz mal”, acrescenta.

O chocolate também pode ajudar no controle das taxas de colesterol, por conta dos flavonóides, que estão em sua composição. “É uma substância antioxidante, que protege o organismo de diversas ações” , conta.

“O último elemento que compõe o chocolate é a anandamida, que curiosamente age no nosso cérebro do mesmo modo que a maconha, mas como também é em baixa quantidade, não é algo viciante”, finaliza o docente.