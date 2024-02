Dia Mundial do Câncer: Relembre os principais exames para prevenir essa doença

No dia 4 de fevereiro, o Brasil e o mundo irão celebrar o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global que para provocar o desenvolvimento de estratégias para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

De acordo com a União Internacional de Controle do Câncer (UICC), a ausência de ações imediatas para ampliar a conscientização sobre o câncer e desenvolver estratégias concretas para enfrentar a doença pode resultar, até 2025, em um alarmante número de 6 milhões de mortes prematuras anuais devido ao câncer.

Estima-se que a implementação de medidas apropriadas, alinhadas com a meta “25 para 25” estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), poderia evitar anualmente 1,5 milhão de óbitos por câncer. A referida meta da OMS busca reduzir em 25% as mortes prematuras por doenças não transmissíveis até o ano de 2025.

Diante do cenário atual, a medicina e suas tecnologias possibilitam o diagnóstico precoce por meio de exames específicos como, Mamografia, colonoscopia, PSA, Papanicolau, tomografia e ressonância magnética são ferramentas indispensáveis no diagnóstico de tumores. Cada exame é indicado de acordo com o perfil do paciente e suas suspeitas clínicas.

Câncer de Mama:

Afeta as glândulas mamárias e pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. A detecção precoce por meio de exames como a mamografia é fundamental para o tratamento eficaz. A radiografia das mamas é um dos principais métodos para detectar precocemente alterações e nódulos mamários.

Câncer Colorretal:

Engloba o câncer de cólon e reto. A colonoscopia é crucial para identificar pólipos ou lesões antes que se tornem cancerosos. Um exame que permite a visualização do cólon para identificar pólipos ou lesões que possam se tornar cancerosos.

Câncer de Pênis:

O câncer de pênis é uma condição rara, mas séria, que ocorre quando células anormais se desenvolvem nos tecidos do pênis. Os sintomas podem variar, mas um caroço no pênis é um sinal de alerta que deve ser avaliado por um profissional de saúde. A biópsia é o exame padrão para confirmar o diagnóstico de câncer de pênis. Uma pequena amostra do tecido é retirada para análise em laboratório e terá um diagnóstico.

Câncer de Pele:

Divide-se em melanoma e não melanoma. A exposição excessiva ao sol é um fator de risco significativo. Na busca por um diagnóstico, um exame físico realizado por um dermatologista para avaliar manchas, pintas ou lesões na pele.

Câncer de Próstata:

O câncer de próstata afeta a próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino. A idade avançada é considerada um fator de risco, e exames como o PSA auxiliam no diagnóstico. O exame de toque retal é indicado para identificar alterações na próstata. Além disso, o teste de sangue que mede os níveis de PSA na próstata é solicitado pelo médico e pode indicar a presença de câncer.

Na busca por se distanciar das estatísticas, a importância dessa data está na necessidade urgente de estimular a população a buscar diagnósticos precoces, adotar práticas preventivas e priorizar a saúde. A conscientização e a promoção do diagnóstico precoce, aliados a tratamentos eficazes, devem ser acessíveis a todos, visando proporcionar uma vida plena e saudável.