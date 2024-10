Dia Mundial do AVC: Aumento de casos destaca a importância da prevenção e cuidados

AVC: Sinais e alertas para prevenção no Dia Mundial do AVC

No dia 29 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma data essencial para aumentar a conscientização sobre uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. De acordo com dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, entre janeiro e setembro de 2024, os AVCs foram responsáveis por 39.346 mortes no país. Globalmente, essa doença é uma das principais causas de morte, com mais de seis milhões de óbitos anuais, conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Compreendendo o AVC e os fatores de risco

O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, resultando na morte de células cerebrais. Existem dois tipos principais: o AVC isquêmico, causado por um coágulo, e o AVC hemorrágico, que resulta do rompimento de um vaso sanguíneo. Embora menos comum em pessoas com menos de 45 anos, a hipertensão frequentemente é um fator desencadeante nessa faixa etária. A OMS estima que quatro em cada dez mortes por AVC poderiam ser evitadas com o controle adequado da pressão arterial.

Além da hipertensão, vários outros fatores aumentam significativamente o risco de AVC. O diabetes tipo 2 prejudica a circulação, enquanto o colesterol alto formam placas nas artérias. O sobrepeso, a obesidade, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também elevam a probabilidade de AVC. O sedentarismo e um histórico familiar de AVC indicam uma predisposição genética, tornando a vigilância ainda mais importante. Reconhecer e abordar esses fatores de risco é crucial para a prevenção. Adotar hábitos saudáveis e monitorar a saúde pode fazer toda a diferença na proteção cerebral.

Prevenção: a chave para a saúde cerebral

Identificar e modificar fatores de risco é fundamental para prevenir o AVC. As principais recomendações incluem cuidados básicos, como a monitoração da pressão arterial. Pedro Henrique de Abreu, Gerente de Marketing e Produtos da G-Tech, destaca: “Com o avanço da tecnologia, é possível medir a pressão em casa com aparelhos automáticos de fácil manuseio. Esses dispositivos permitem um monitoramento mais frequente e ajudam na detecção precoce de alterações, possibilitando intervenções rápidas e eficazes. É importante, porém, escolher aparelhos devidamente certificados e calibrados, além de seguir as orientações do fabricante para garantir medições precisas.” A G-Tech oferece diversos de medidores de pressão que facilitam o acompanhamento da saúde cardiovascular

Outro fator de risco significativo é a diabetes, para isso o controle da glicemia é essencial. Os medidores de glicose da G-Tech, como o G-Tech Free Smart, oferecem uma solução prática e eficiente. Com tecnologia avançada, esse aparelho se conecta a um aplicativo exclusivo que permite o registro e a análise dos dados, facilitando o monitoramento da saúde. Além de fornecer resultados rápidos e precisos, a linha G-Tech Smart inclui recursos como lembretes de medições e gráficos de tendência, tornando o controle da glicose mais intuitivo. Compacto e portátil, ele é ideal para o uso diário, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle e prevenindo complicações que podem aumentar o risco de AVC.

Além disso, especialistas recomendam a adoção de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Evitar o tabagismo e moderar o consumo de álcool também são medidas importantes para a saúde geral.

Sinais de alerta

É crucial reconhecer os sinais de um AVC. Os principais sintomas incluem:

Dormência ou fraqueza súbita no rosto, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo

Confusão repentina, dificuldade para falar ou entender a fala

Visão embaçada ou perda súbita de visão em um ou ambos os olhos

Dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação

Dor de cabeça intensa e repentina, sem causa aparente

Atenção global

A Organização Mundial do AVC estima que, até 2050, a doença será responsável por 9,7 milhões de mortes anuais, com um aumento significativo de casos em países de renda média e baixa. Até agosto de 2024, 50.133 brasileiros perderam a vida devido ao AVC, refletindo a urgência da conscientização e prevenção.

O Dia Mundial do AVC é um lembrete de que a prevenção é fundamental para reduzir a incidência dessa condição devastadora. A conscientização sobre fatores de risco, o monitoramento regular da pressão arterial e da glicemia, e a adoção de um estilo de vida saudável são passos cruciais para proteger a saúde cerebral. Cuidar de si mesmo pode fazer toda a diferença na luta contra o AVC.