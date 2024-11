Dia Mundial de Combate à Aids: campanha ‘Fique Sabendo’ mobiliza SP contra HIV e sífilis

O Governo de São Paulo celebra um marco inédito da campanha “Fique Sabendo” que neste ano atingiu a adesão de 100% dos municípios paulistas. Pela primeira vez, as 645 cidades estão mobilizadas na 17ª edição da iniciativa estadual de testagem de HIV e sífilis, reforçando o compromisso com a saúde pública e a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O lançamento oficial da campanha ocorre neste domingo, 1º de dezembro, em alinhamento com o Dia Mundial da AIDS. No vão livre do Masp, será realizada a 2ª edição da Caminhada Meditativa, em parceria com a monja Coen. Também na capital, no Parque Augusta, haverá testagem rápida de HIV e sífilis. Outras ações serão realizadas no decorrer da semana, incluindo estação de metrô e trem.

A estimativa é que sejam realizados mais de 440 mil exames, incluindo testes rápidos de HIV, sífilis e, em alguns casos, hepatites B e C, bem como exames convencionais.

Criada em 2007, a ‘Fique Sabendo’ é uma das principais iniciativas do Estado de São Paulo no enfrentamento ao HIV/AIDS e ISTs. Com foco em testagem, diagnóstico precoce e orientação, a ação tem contribuído significativamente para o controle da epidemia, alinhando-se às metas globais de saúde.

Além disso, mais de 5.600 unidades de saúde estão participando ativamente, sendo 935 unidades da rede especializada, 129 unidades da Secretaria de Administração Penitenciária e 4.632 unidades de Atenção Básica (92% de adesão desta rede).

Com a campanha, o Governo de São Paulo une esforços para alcançar o objetivo comum de reduzir a incidência do HIV/AIDS no estado.

Foco em Populações Vulneráveis

A campanha deste ano aposta em estratégias extramuros para alcançar populações-chave e prioritárias, levando ações além das unidades de saúde. Uma das principais iniciativas será a distribuição de autotestes de HIV, fornecidos pelo SUS: 268 municípios participarão da oferta, incluindo 180 com atividades realizadas fora das unidades de saúde.

Parcerias com a Sociedade Civil

Iniciativas em parceria com Organizações da Sociedade Civil têm se mostrado fundamentais para a captação de populações prioritárias, com municípios realizando testes diretamente por meio destas parcerias.

Programação:

1/12 (domingo): Caminhada meditativa – Uma homenagem às vidas positivas

No Dia Mundial da AIDS, será realizada a 2ª edição da Caminhada Meditativa, organizada pela Fundação Poder Jovem em parceria com a monja @monjacoen. A atividade homenageia as pessoas que vivem com HIV, promovendo inclusão, acolhimento e a valorização da vida.

Data: 1º de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: Concentração às 8h30

Local: Vão livre do MASP

Itinerário: MASP ao Instituto Moreira Salles

Orientação: Utilize uma camiseta ou camisa branca

A caminhada é um convite à reflexão e celebração da vida, reforçando que há muito além do diagnóstico e a informação, o tratamento e a prevenção são ferramentas fundamentais para o futuro.

1/12 (domingo): Testes rápidos e ações no Parque Augusta

No dia 01/12 o CRT estará no Parque Augusta, localizado na Rua Augusta, 200, Consolação, das 10h às 15h, oferecendo testes rápidos de HIV e sífilis por punção digital. No local, serão distribuídos preservativos externos (masculinos), internos (femininos), gel lubrificante, além de informações e orientações sobre PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e autotestes de HIV.

4/12 (quarta-feira): o CRT estará na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (USP), participando do evento Fazendo Arte com Prevenção, idealizado por Vera Paiva, das 12h às 18h, oferecendo testes rápidos de HIV e sífilis por punção digital. No local, serão distribuídos preservativos externos (masculinos), internos (femininos), gel lubrificante, além de informações e orientações sobre PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e autotestes de HIV.

5/12 (quinta-feira): o CRT estará no CRD Brunna Valin, localizado na rua Major Sertório, 294 – República, das 14h às 18h, oferecendo testes rápidos de HIV e sífilis por punção digital.

5/12 (quinta-feira): Ação na estação da CPTM Brás

O CRT também estará na estação da CPTM Brás, das 9h30 às 13h30, oferecendo testes rápidos de HIV e sífilis por punção digital. No local, serão distribuídos preservativos externos (masculinos), internos (femininos), gel lubrificante, além de informações e orientações sobre PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e autotestes de HIV.