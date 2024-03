Dia Mundial da Saúde Bucal tem orientação gratuita na Avenida Paulista

Quem passar pela Avenida Paulista, no dia 20 de março (quarta-feira), poderá receber orientações e dicas para manter a saúde bucal em dia. A ação, realizada pela ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos) conta com o apoio de patrocinadores e principais entidades do setor odontológico.

A campanha Sorrir Muda Tudo foi criada em 2019 para valorizar a odontologia e trazer visibilidade sobre a importância da saúde bucal. O projeto reforça que visitas regulares aos cirurgiões-dentistas são fundamentais também para a saúde geral do corpo, pois estas consultas preventivas e de rotina podem detectar lesões e diagnosticar precocemente doenças como diabete, hipertensão, problemas cardíacos, depressão, câncer e outras.

Como acontece?

Na calçada da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo- Avenida Paulista, 1313), das 10h às 15h30, cirurgiões-dentistas do CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) darão orientações básicas sobre higiene bucal. Em paralelo, a APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas) atenderá casos com necessidade de realização de exame bucal, cujo foco é detectar precocemente lesões cancerígenas ou cancerizáveis. Essa é uma ação de extrema importância, já que nessas situações, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Casos graves serão direcionados para atendimento posterior e o paciente será orientado a buscar a Faculdade de Odontologia (FAOA) da Associação para acompanhamento do caso.

A data escolhida, 20 de março, é o Dia Mundial da Saúde Bucal, criado para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados odontológicos para o bem-estar geral. Afinal, nunca é demais lembrar que cuidar do sorriso é mais que uma questão estética – uma boca saudável reflete a saúde do corpo todo.

Além disso, o icônico prédio da Fiesp terá iluminação temática das 19h às 22h, fazendo alusão ao Março Brilhante.

A ação acontece concomitantemente a PL 599/2022 que já tramita na Câmara Municipal e que propõe incluir o Março Brilhante no calendário oficial de eventos da Cidade de São Paulo.

Serviço

Ação Março Brilhante – Campanha Sorrir Muda Tudo

Quando: Dia 20/03 das 10h às 15:30h

Onde: Prédio da Fiesp

Avenida Paulista, 1313 – São Paulo