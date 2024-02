Dia Mundial da Obesidade terá ações gratuitas de saúde na estação Tatuapé da CPTM

No próximo 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, a ADJ Diabetes Brasil realizará, das 9h às 17h, uma ação especial de saúde na estação Tatuapé da CPTM, em São Paulo.

O evento, gratuito e aberto ao público, tem como principal objetivo promover a conscientização sobre essa doença crônica e suas muitas implicações, quando não tratada.

Durante o dia, serão oferecidos diversos serviços, incluindo pesagem, aferição de glicemia, altura, cálculo do índice de massa corporal (IMC), e circunferência abdominal. A expectativa é atender até 700 pessoas.

A iniciativa da ADJ visa alertar a população sobre os riscos associados à obesidade, principalmente o diabetes, que, segundo dados do Atlas 2021 da Federação Internacional de Diabetes – IDF, atinge 13 milhões de brasileiros atualmente. A obesidade, condição que atinge mais de 41 milhões de brasileiros de acordo com o Ministério da Saúde, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão e outras condições crônicas.

Além dos serviços, profissionais de saúde estarão disponíveis para tirar dúvidas de acordo com os resultados dos testes. A organização reforça que o evento tem um caráter de conscientização e faz um pré-rastreamento, não o diagnóstico fechado. Números e cenário da obesidade no Brasil Antes de qualquer estatística, especialistas da ADJ ressaltam que é importante entender o que é obesidade. Trata-se de uma doença crônica, definida pela Organização Mundial da Saúde como acúmulo excessivo de gordura no corpo.

A OMS indica que uma pessoa está com obesidade quando o seu IMC se encontra maior ou igual a 30. Ainda de acordo com a OMS, a estimativa é de que cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso até 2025. Desses, 700 milhões com obesidade.

No Brasil, a doença aumentou 72% nos últimos 13 anos. O quadro também é bastante preocupante em relação aos jovens. Informações do Ministério da Saúde e Organização Panamericana da Saúde registram que 12,9% das crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade. Já entre os adolescentes de 12 a 17 anos, são cerca de 7%.

“Se por um lado queremos que a população saiba o quão grave pode ser a obesidade, as comorbidades relacionadas e suas consequências, por outro também buscamos chamar a atenção do poder público para a criação de políticas que reduzam o crescimento assustador no Brasil. É um assunto delicado, mas

também é imperativo que nossos sistemas estejam preparados para esse enfrentamento”, alerta o Dr. Ronaldo Pineda Wieselberg, médico e Presidente da ADJ Diabetes Brasil.

A ação da ADJ Diabetes Brasil tem como parceiras as farmacêuticas Merck e Novo Nordisk, apoio da Medlevensohn, e apoio institucional do Painel Brasileiro da Obesidade, Instituto Cordial, Instituto Brasileiro da Obesidade e da CPTM.

Serviço

ADJ Diabetes Brasil em apoio ao Dia Mundial da Obesidade

Data: 04 de março de 2024 (segunda-feira)

Horário: 9h às 17h

Local: Estação Tatuapé da CPTM

Endereço: Rua Melo Freire – Tatuapé, São Paulo

Mais informações em: www.adj.org.br