Dia Mundial da Lavagem de Mãos alerta para gesto simples que pode salvar vidas

Instituído para conscientizar a população sobre os benefícios da higiene das mãos, o Dia Mundial da Lavagem de Mãos, celebrado nesta terça-feira (15/10), reforça como esse simples hábito pode salvar vidas ao redor do mundo. A lavagem correta das mãos é comprovadamente uma das formas mais eficazes de evitar a propagação de infecções, como as respiratórias e as diarreicas, e deve ser priorizada tanto no dia a dia quanto em ambientes hospitalares.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a lavagem adequada das mãos pode reduzir em até 40% o número de casos de diarreia e em 21% a transmissão de doenças respiratórias, como resfriados. Isso se deve ao fato de que as mãos são um dos principais veículos de germes, como bactérias, vírus e outros microrganismos, que podem ser transmitidos pelo contato com superfícies contaminadas ou por contato direto com outras pessoas.

No entanto, é importante destacar que o uso de álcool em gel, amplamente difundido durante a pandemia de Covid-19, não substitui a lavagem com água e sabão. Embora seja útil em muitas situações, o álcool em gel não remove completamente a sujeira e certos tipos de germes que podem estar presentes nas mãos. Para uma limpeza eficaz, é essencial lavar as mãos com sabão, esfregar entre os dedos e debaixo das unhas, e seguir o procedimento por pelo menos 40 segundos, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a pesquisadora, Jussimara Monteiro, gerente do Núcleo de Apoio ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (NASCIH) da AFIP, lavar as mãos é um dos atos mais simples e poderosos para evitar doenças infecciosas. Muitas vezes subestimada, essa prática reduz significativamente a circulação de micro-organismos e precisa ser adotada de forma rotineira, especialmente em ambientes com alta circulação de pessoas. “As mãos são o principal veículo para a disseminação de patógenos. Com uma prática constante de higienização, é possível minimizar surtos de doenças que, apesar de preveníveis, ainda causam mortes em todo o mundo”, ressalta a pesquisadora.

Riscos

A falta de higienização adequada pode causar a propagação de doenças graves. Estima-se que, anualmente, cerca de 1,8 milhão de crianças com menos de cinco anos morrem em decorrência de diarreia e pneumonia, duas doenças que podem ser prevenidas com a correta higiene das mãos. Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de pessoas se infectam anualmente com microrganismos multirresistentes, e cerca de 23 mil evoluem para óbito.

Em ambientes hospitalares, a importância da higienização das mãos é ainda mais crítica. De acordo com a OMS, 14% dos pacientes internados em unidades de saúde contraem infecções relacionadas ao atendimento hospitalar. No Brasil, o programa “Saúde em Nossas Mãos”, do Governo Federal, mostrou resultados expressivos: entre 2021 e 2023, mais de seis mil infecções hospitalares foram evitadas, com a adoção de protocolos de higienização, salvando mais de 2.300 vidas e gerando uma economia de R$ 364 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, neste Dia Mundial da Lavagem de Mãos, o recado é claro: lavar as mãos é uma medida simples, acessível e poderosa para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. O cuidado deve ser constante, seja em casa, no trabalho ou em locais de assistência à saúde. Afinal, a prevenção de muitas doenças está, literalmente, em nossas mãos.