Dia Mundial da Doação de Órgãos – Importância da Conscientização e doação

No dia 27 de setembro, celebramos o Dia Nacional do Doador de Órgãos, uma oportunidade para refletirmos sobre a importância da doação e o impacto que ela pode ter na vida de milhares de brasileiros que aguardam por um transplante. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023, o Brasil alcançou um marco significativo na área de transplantes: entre janeiro e setembro, 6.766 transplantes foram realizados, representando um aumento de 11,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando 6.055 procedimentos foram realizados.

O aumento do número de doações também é notável. De janeiro a setembro de 2023, 3.060 doações efetivas foram registradas, um crescimento de 17% em comparação ao total de 2.604 doações no mesmo período de 2022. No entanto, cerca de 41.559 pessoas ainda aguardam em lista por um transplante, sendo 24.393 homens e 17.165 mulheres

O médico cirurgião do aparelho digestivo da Kora Saúde, Gustavo Peixoto, ressalta que “qualquer pessoa pode se declarar doadora de órgãos. No entanto, a condição ideal para a doação ocorre em casos raros, como em indivíduos jovens que sofrem traumatismo cranioencefálico. A equipe médica avalia a viabilidade de cada órgão de acordo com as circunstâncias técnicas, e não há limite de idade para ser doador; desde bebês até idosos com boa saúde podem doar órgãos.”

Peixoto enfatiza que “no Brasil, a decisão sobre a doação de órgãos após a morte encefálica é da família. Portanto, o principal passo para se tornar doador é comunicar claramente sua intenção aos familiares. É fundamental que as pessoas informem seus entes queridos sobre esse desejo, pois, em um momento tão delicado, a família é quem dará a autorização para a doação.”

O mês de setembro é marcado pela campanha “Setembro Verde”, que visa ampliar a conscientização sobre a doação de órgãos. As campanhas de conscientização são essenciais, pois cerca de 3 mil brasileiros morrem a cada ano na fila de espera por um órgão (dados do Ministério da Saúde). Os órgãos que podem ser doados variam conforme as características do doador e a causa da morte, com os rins, fígado e coração sendo os mais comuns. A doação de tecidos, como córneas, é igualmente crucial, pois pode devolver a visão a muitas pessoas.

O rim é o órgão mais transplantado no Brasil, representando 66,72% de todos os procedimentos realizados, com 4.514 transplantes até setembro de 2023 (dados do Ministério da Saúde). “É importante lembrar que os transplantes só são possíveis se houver doação de órgãos. Precisamos do engajamento da sociedade para garantir que mais pessoas considerem essa possibilidade”, conclui Gustavo Peixoto.

Neste Dia Nacional do Doador de Órgãos, convidamos todos a refletir sobre a importância da doação e a discutir essa decisão com suas famílias. Somente com a doação é que os transplantes se tornam realidade, oferecendo uma segunda chance de vida a quem tanto precisa.