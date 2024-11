Dia Mundial da Diabetes: Transportes Metropolitanos recebem ações de prevenção da doença

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, instituído em 14 de novembro, irão promover ações de conscientização e combate à doença. Os serviços serão oferecidos de forma gratuita aos passageiros interessados.

CPTM – O Instituto ADJ Brasil Diabetes e a CPTM irão realizar uma ação especial na Estação Palmeiras-Barra Funda nos dias 13 e 14 de novembro. Serão realizados 1.500 testes de glicemia (750/dia), com resultado na hora e sem a necessidade de jejum prévio. Os passageiros terão orientações de nutricionistas, em um minimercado ilustrativo, onde apresentarão escolhas saudáveis. Haverá também um mini circuito de exercícios, conduzido por professores de educação física, que irá incentivar a prática de atividades físicas regulares. Os passageiros também terão acesso a uma cartilha educativa sobre diabetes, ilustrada com os personagens da Turma da Mônica, para reforçar a importância dos cuidados com a saúde.

Para os passageiros que apresentarem resultados alterados, profissionais de saúde estarão disponíveis para fornecer orientações e esclarecimentos. E, como incentivo, todos os passageiros que completarem o circuito receberão brindes especiais.

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, que atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto

Horário: Das 9h às 18h

Parceiro: ADJ Brasil Diabetes

Datas: 13 e 14 de novembro

EMTU – O Instituto Proz Educação realizará mais uma ação de saúde em alusão ao Dia Mundial do Diabetes. Está prevista aferição de pressão arterial, testes de glicemia e medição do IMC (índice de Massa Corporal).

Local: Terminal Metropolitano Santo André da EMTU

Horário: Das 9h às 13h

Parceiro: Proz Educação

Data: 14 de novembro

Metrô – A Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa oferecerá um mutirão de saúde com o objetivo de auxiliar os passageiros a identificar, de modo precoce, condições que possam contribuir para o diagnóstico do diabetes, contribuindo para que não evolua para uma forma grave da doença, uma vez que a Diabetes Mellitus (DM) é uma doença silenciosa e pode não haver manifestações de sintomas. A ação busca conscientizar sobre os níveis de glicemia e a relação com o estilo de vida que as pessoas levam, tanto na questão alimentar quanto de atividade física.

Local: Estação Tatuapé do Metrô

Horários: Das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h30

Parceiro: Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa

Data: 16 de novembro