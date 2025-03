Dia Mundial da Atividade Física: unidades do SESI no ABC terão atividades gratuitas

O sedentarismo é um dos maiores desafios para a saúde na atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a inatividade física está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas de forma global, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade e até mesmo transtornos mentais, incluindo ansiedade e depressão.

No Brasil, esta realidade também é alarmante. Dados de 2023 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, revelam que 60% da população não pratica atividade física nos níveis recomendados pela OMS. Esse cenário destaca a necessidade urgente de iniciativas que incentivem a adoção de hábitos mais ativos e saudáveis.

Atividades no ABC

Pensando nisso, o SESI promoverá em todo o estado, no dia 5 de abril, sábado, o evento “SESI em Movimento”, uma iniciativa gratuita e aberta ao público em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. No ABC, o Sesi Diadema e Sesi São Bernardo do Campo contarão com atividades abertas para toda a comunidade, das 8h às 13h, com reserva de ingressos através do site MEU SESI, assim como o Sesi Mauá.

A programação conta com atividades para todas as idades e gostos, com o objetivo de incentivar hábitos mais saudáveis e mostrar que se movimentar pode ser simples, prazeroso e transformador.

“O sedentarismo é um problema silencioso, mas seus efeitos são devastadores. Pequenas mudanças na rotina, como incluir caminhadas ou alongamentos, já trazem benefícios significativos para o corpo e a mente”, afirma a gerente regional Roberta Borrego. O “SESI em Movimento” é uma oportunidade para as pessoas experimentarem diferentes modalidades e descobrirem que é possível se exercitar de forma leve e divertida.

Programação variada e para todos os públicos

Com a orientação de educadores físicos do SESI-SP, os participantes poderão escolher entre atividades como alongamento, dança, funcional, caminhada e muito mais. O evento é voltado tanto para quem já pratica exercícios regularmente quanto para quem deseja dar o primeiro passo em direção a uma vida mais ativa.

Serviço

Evento: SESI em Movimento

Data: 5 de abril (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Locais:

Sesi Diadema: Av. Paranapanema, 1500 – Taboão

Av. Paranapanema, 1500 – Taboão Sesi São Bernardo – R. Suécia, 900 – Assunção

R. Suécia, 900 – Assunção Sesi Mauá: Av. Presidente Castelo Branco, 237 – Jardim Zaíra

Av. Presidente Castelo Branco, 237 – Jardim Zaíra Sesi Santo André (*evento apenas para clientes do SESI, com apresentação da carteirinha): Pça. Dr. Armando de Arruda Pereira, 100 – Sta. Terezinha

Inscrições: gratuitas pelo site sesisp.org.br