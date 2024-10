Dia Mundial da Alimentação: opções nutritivas para pessoas que seguem dietas restritivas

O Dia Mundial da Alimentação, celebrado dia 16 de outubro, e um assunto pouco abordado é a importância de dieta adequada para quem tem condições genéticas e metabólicas, como a Fenilcetonúria (PKU). A alimentação correta é o tratamento para quem tem essa doença.



A Fenilcetonúria é uma doença que se caracteriza pela deficiência na produção de uma enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina, o acúmulo dessa substância no organismo de pessoas com fenilcetonúria pode resultar em danos sérios ao sistema nervoso.

Sem o devido controle alimentar, pessoas com Fenilcetonúria podem ter problemas neurológicos, comportamentais e até desenvolver Deficiência Intelectual. A dieta deve ser seguida rigorosamente por toda a vida. Detectada por meio do Teste do Pezinho, a Fenilcetonúria afeta cerca de 1 em cada 10.000 recém-nascidos mundialmente. No Brasil, esse número pode chegar a 1:15.000 (uma a cada 15 mil pessoas), segundo dados do Ministério da Saúde.



“A descoberta precoce de Doenças Raras, como a Fenilcetonúria, é essencial para garantir um tratamento eficaz e o desenvolvimento pleno. Acreditamos que a alimentação adequada é imprescindível na promoção da saúde e, por isso, nosso objetivo é garantir que todos possam desfrutar disso, independentemente de suas restrições alimentares. Apoiamos e promovemos a inclusão alimentar, pois sabemos que a alimentação impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas” ressalta Mariana Ferra, supervisora da Divina Dieta do Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras.

Apesar dos avanços nas pesquisas sobre a Fenilcetonúria, a dieta restrita em Fenilalanina permanece como tratamento padrão. Além disso, a suplementação em fórmulas especiais de aminoácidos isentas de fenilalanina também são essenciais para garantir um cuidado eficaz para a condição.

Divina Dieta

Nesse cenário, a Divina Dieta, do Instituto Jô Clemente (IJC), criada em 2013, oferece, por meio da sua loja, um cardápio saboroso e balanceado, adaptado às necessidades de pessoas com doenças que, se não tratadas, podem levar à Deficiência Intelectual, como Fenilcetonúria, além de condições como doença celíaca, intolerâncias alimentares e alergias. Todos os produtos da loja da Divina Dieta são isentos de glúten, leite, ovos e produtos de origem animal, atendendo a um público diversificado e promovendo a inclusão alimentar para quem vive com restrições alimentares.

Além disso, o Projeto Cesta Especial, implementado desde 2013, fornece mensalmente alimentos a pessoas com Fenilcetonúria em situação de vulnerabilidade social. Os beneficiários recebem produtos da loja da Divina Dieta, contribuindo para sua qualidade de vida. Até o fim do ano, a previsão é que 345 cestas sejam entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para doar uma Cesta Especial, clique aqui.