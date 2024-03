Dia Mundial da Água: Unipar comunica adesão ao Movimento + Água do Pacto Global da ONU

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul -, celebra o Dia Mundial da Água anunciando a adesão ao Movimento +Água do Pacto Global da ONU. A companhia é fornecedora de insumos essenciais para os projetos ligados ao tratamento e distribuição de água.

“Definimos na nossa estratégia de Sustentabilidade o saneamento como um direcionador. Além de ser prioritário para nosso negócio, temos implementado projetos de cunho social para contribuir com a universalização do serviço, beneficiando principalmente as pessoas nas comunidades onde estamos presentes. Vamos continuar atuando com iniciativas do negócio e com visão social para promover acesso aos serviços que geram melhoria na qualidade de vida das pessoas”, informa Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

A Unipar publicou metas que se relacionam diretamente com o tema do Movimento. Até 2030, a companhia pretende reduzir em 15% a intensidade do uso da água e ter 15% de reaproveitamento, com o objetivo de contribuir para a diminuição do estresse hídrico das fontes de abastecimento de água. Para isso, já realizou os balanços hídricos de suas três plantas produtivas em 2022 (no Brasil e na Argentina), identificou as oportunidades de economia de água e estabeleceu planos de ação para essas capturas. Os efluentes gerados na produção seguem requisitos de descarte em consonância com as regulamentações e são monitorados diariamente, com auditorias mensais pelas autoridades ambientais.

O Movimento +Água visa o engajamento das empresas para atuação focada nas agendas de segurança hídrica e acesso ao saneamento básico no Brasil. O objetivo é impactar 100 milhões de pessoas a partir das ações coletivas acerca do ODS 6 – Água Potável e Saneamento. Segundo sua definição, o Movimento propõe uma jornada conjunta por transparência e ações coletivas, defendendo o estabelecimento de metas como uma maneira poderosa de impulsionar as empresas com vantagem competitiva na transformação da sociedade.

Além de ser referência no negócio de saneamento, a Unipar já tem projetos sociais relevantes. Em 2022, a companhia apoiou a implementação de um projeto piloto educacional que usa biodigestores para tratamento de esgoto, produção de gás e adubo, reaproveitando material orgânico que originalmente iria para o lixo em uma comunidade em Criciúma (SC), em parceria com a ONG Bairro da Juventude. A inciativa recebeu o prêmio ODS Santa Catarina, por meio do projeto de sustentabilidade ‘Educação e Meio Ambiente’, que reconheceu o compromisso da Unipar junto à localidade atendida.

No ano passado, em parceria com a ONG Biosaneamento, a Tigre e a Prefeitura local, a Unipar entregou um projeto que coleta, trata e descarta de forma adequada o esgoto produzido pela comunidade Jardim Planteucal, localizada em Ribeirão Pires, próxima a uma de suas fábricas em São Paulo. “Com essa iniciativa, 30 famílias passaram a ter acesso a esse serviço essencial, o que também contribui para a despoluição do córrego que margeia a comunidade, gerando relevante impacto socioambiental para a região”, informa Suzana.

A Unipar também realizou o mapeamento e diagnóstico das necessidades relacionadas ao tema na comunidade Jardim Encantado, em Rio Grande da Serra (SP), em parceria com a ONG Biosaneamento. O projeto, previsto para ser entregue neste ano, tem como objetivo garantir o acesso ao serviço básico de tratamento de esgoto, por meio da construção da estrutura necessária para a ligação das residências à rede pública.

“Integrar o Movimento significa somar forças com outras organizações para, coletivamente, contribuirmos com acesso ao saneamento e à gestão hídrica para impactar cada vez mais pessoas. Esse formato está em linha com nossa visão de atuar em ecossistema”, ressalta Suzana.