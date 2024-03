Dia Mundial da Água: Transportes Metropolitanos adotam medidas para economizar o recurso natural

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – CPTM, EMTU e Metrô – buscam utilizar no dia a dia atividades que auxiliem na economia e reutilização da água. Em celebração ao Dia Mundial da Água (22/03), a STM reforça as ações utilizadas nos transportes para evitar o desperdício do recurso hídrico.

A água tem papel fundamental no dia a dia das pessoas, seja para consumo doméstico, industrial, agrícola ou em outros setores, e nos transportes, ela é essencial nas operações das empresas, sendo usada na lavagem de trens e ônibus, nos sanitários das estações e terminais, nas atividades de operação e manutenção.

A CPTM exerce influência direta na conservação da água, seja pela própria gestão do recurso, seja pelo exemplo e conscientização de seus passageiros, colaboradores e parceiros. O uso combinado de soluções simples, como a verificação diária de todos os hidrômetros da Companhia, a fim de identificar precocemente possíveis vazamentos, instalação de reguladores de vazão em torneiras e outros dispositivos hidráulicos e a implantação de sistemas de reuso nas novas estações, vem trazendo melhorias significativa na gestão da água na companhia. A Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo possui 196 km de linhas e 57 estações operacionais e com as medidas adotadas, a economia anual de água na CPTM é de 3844,7 m³.

Além disso, a empresa possui em seu sistema de gestão ambiental o Programa para gestão da água e tratamento das interferências em recursos hídricos, cujo objetivo visa garantir a correta gestão da água e o tratamento das interferências em recursos hídricos, através da preservação da qualidade ambiental das águas, ações de controle quanto ao consumo do recurso hídrico e a gestão das interferências conforme determina a legislação vigente.

O Metrô também adota medidas para reutilização e economia do recurso, durante a lavagem dos trens, as máquinas de limpeza captam e tratam o efluente para ser reaproveitado, a água é tratada por processos físicos, químicos e biológicos para ser reutilizada, permitindo uma economia de cerca de 70%. Outro processo que utiliza água de reuso é a lavagem dos túneis. A empresa conta com dois veículos “pipa” – que são rebocados por um outro veículo, este com tração própria – durante o serviço, duas “pipas” percorrem cerca de 1 km cada, consumindo juntas 35 mil litros de água de reuso na limpeza. A limpeza visa melhorar a qualidade do ar e controlar a poluição atmosférica urbana que chega aos túneis.

Já nas linhas intermunicipais e terminais metropolitanos gerenciados pela EMTU, as operadoras também realizam medidas de reuso do recurso hídrico. A concessionária Next Mobilidade, responsável pela operação do Corredor Metropolitano ABD, economizou 13 milhões de litros em um ano com o seu sistema de reuso de água. Isso corresponde a 63 piscinas olímpicas, ou 13 mil caixas d’água residenciais de mil litros cada. Outra ação importante é a captação de água em um poço artesiano para a lavagem dos seus 257 ônibus e trólebus, peças de manutenção, áreas dos corredores, calçadas e jardins da sede em São Bernardo do Campo.

A Guarulhos Transportes, empresa do Consórcio Internorte, instalou um moderno sistema de Estação de Tratamento de Efluentes em que cerca de 50% de toda a água consumida industrialmente na lavagem dos ônibus é reutilizada – em média, 22 mil litros. A Viação São João, que opera linhas intermunicipais na região de Sorocaba, possui um sistema que capta a água da chuva para utilizá-la nas descargas dos banheiros e na lavagem interna e externa de todos os veículos da frota. A água é reutilizada de três a quatro vezes. Há uma piscina de captação de 90 mil litros para as lavagens internas e externas e outra de 15 mil litros que capta a água da chuva. Na BR Mobilidade, operadora do VLT e das linhas intermunicipais na Baixada Santista, o sistema de reutilização não apenas recupera as águas captadas, mas também contribui para a diminuição do consumo de água durante a limpeza dos veículos.

Com essas iniciativas utilizadas pelas empresas vinculadas à STM, é possível economizar e auxiliar na conscientização sobre a importância de evitar o desperdício da água.

Dia Mundial da Água – Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, a data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da água e sua preservação.