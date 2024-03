Dia Mundial da Água: Startup usa fita-teste para avaliar qualidade da água

O Monitorágua é um sistema capaz de identificar problemas na água a partir de uma fita-teste. Aperfeiçoado pelo administrador Rodrigo Saad Rodrigues, quando participou da Escola de Inovadores do Centro Paula Souza (CPS), pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Pindamonhangaba, em 2019, o Monitorágua apresenta até doze resultados de qualidade das composições químicas presentes na água examinada. Interrompida durante a pandemia de Covid, a pesquisa foi retomada em 2022, e hoje é considerada uma deep tech – strartup que tem como base a tecnologia científica.

“A água de má qualidade pode deteriorar as plantas e contaminar o solo; o fertilizante não vai trazer o resultado esperado”, explica Rodrigues. “Além disso, a qualidade diminui em 30% a produtividade do processo na agricultura. Mas, se for boa, adequada para a finalidade a que se destina, gera uma economia de 20% no volume usado”, ensina.

Método intuitivo

Nascido com o olhar voltado para a agricultura, o sistema já é procurado por profissionais da área ambiental. Isso porque parte dos resultados químicos usados para a agricultura se equiparam aos necessários para o meio ambiente. “O excesso de metais como ferro, manganês ou sódio, por exemplo, é um problema para o agro e também para o meio ambiente”, conta.

A fita é muito parecida com a que mede o potencial hidrogeniônico (PH) e não é preciso ser formado em Bioquímica para entender o resultado. “O método é intuitivo”, afirma Rodrigues. Depois de mergulhar a filipeta na água, são apresentadas reações de cores em escala para cada parâmetro. A partir daí, é preciso comparar o resultado com uma tabela de respostas. Ao lançá-las na plataforma da empresa, o sistema informa se a água está boa ou ruim para determinado destino. Por isso, o teste pode ser feito online – a plataforma pode ser acessada por computador ou smartphone.

Uso inovador para uma tecnologia antiga

O teste do Monitorágua já foi vendido para empresas de agronegócios e uma prefeitura, mas o método é indicado também para pequenas propriedades que precisem monitorar a qualidade da água de um poço, dique ou um rio. “A fita dá uma resposta inicial se aquela água apresenta condições mínimas para o uso a que se destina”, avisa.

“A inovação está na forma de uso das tecnoologias de reação da fita e na inteligência artificial em desenvolvimento para a Monitorágua, já que o sistema de análise de reação colorimétrica de produtos químicos é uma tecnologia que já existe há quarenta anos”, diz o empresário.

Atento às necessidades do nosso tempo, Rodrigues criou uma empresa que atende a três Objetivos Globais para Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Água Potável e Saneamento, Consumo e Produção Responsáveis e Vida na Água.

Trilha de Empreendedorismo

A Escola de Inovadores é um curso de extensão gratuito que ensina pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios. A iniciativa é a porta de entrada do programa Trilha de Empreendedorismo e Inovação do CPS. A segunda fase é a Vitrine Inova CPS, em que os 50 melhores projetos do curso são convidados para avançar no desenvolvimento do negócio, com o apoio de empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking. As propostas ficam disponíveis no site para serem conhecidas e validadas junto a possíveis clientes e investidores. A terceira e última etapa é o programa intensivo de aceleração Acelera Inova CPS, que reúne os 20 melhores participantes da Vitrine, com maior potencial de mercado, para mentorias especializadas na captação de recursos financeiros para alavancar as startups.