Dia Mundial da Água: Prefeitura de SP apoia ações de conscientização ambiental

Com o tema “Faça essa ideia fluir”, o Instituto Limpa Brasil promove e incentiva uma série de ações para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, com o objetivo de aumentar a conscientização e compreensão sobre a importância crucial da preservação desse recurso vital para a sobrevivência de todos os ecossistemas em nosso planeta. Iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo e a EMEF Campos Salles receberá as ações do Meu Futuro Minha Voz, um programa de alfabetização para mudanças climáticas.

O “Meu Futuro Minha Voz” é um programa global de alfabetização climática da EARTHDAY.ORG, implementado no Brasil pelo Instituto Limpa Brasil em parceria com a Earthday América do Sul. O programa tem como objetivo capacitar e inspirar jovens a se tornarem líderes ambientais em suas comunidades, promovendo a conscientização e ação para adaptação às mudanças climáticas e construir um futuro mais sustentável e resiliente.

“Combater os efeitos das mudanças climáticas deve ser uma causa de todos e é urgente. Precisamos de uma multidão de pessoas trabalhando firme nessa causa. Capacitar os jovens e as crianças é fundamental. Parabenizo o Limpa Brasil e colocamos a Seclima à disposição para atuarmos juntos”, destaca o secretário de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini.

O programa é destinado a crianças de 5 a 10 anos e jovens de 11 a 24 anos.

“Estamos entusiasmados em lançar o Road show de conscientização ambiental na América Latina, com o Brasil sendo escolhido para dar o pontapé inicial. Esta iniciativa é uma oportunidade única de unir esforços em prol do meio ambiente e inspirar mudanças positivas em toda a região. Estamos comprometidos em promover ações concretas e impactantes que incentivem a preservação ambiental e engajem as comunidades locais. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro mais sustentável para todos.” diz Edilainne Pereira, diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil.

Atividades de Educação Ambiental do Limpa Brasil para o Dia Mundial da Água:

Data: 22 de março;

Evento: Dia da Água – Lançamento do Programa “Meu Futuro Minha Voz” (Educação para Mudanças Climáticas);

Abertura oficial do Roadshow – Caravana EARTHDAY 2024;

Local: Escola CEU EMEF Campos Salles (São Paulo);

Participação: 877 alunos matriculados em 11 salas de aula.

Participantes confirmados:

Rodolfo Beltran, Diretor Regional EARTH DAY NETWORK-South America

José Renato Nalini Secretário de Mudanças Climáticas

Ferdinando Carvalho CEO da Ecoplast

Selimp – Secretaria Executiva de Limpeza Urbana

Defesa Civil

Atividades:

Formação do Comitê Heróis do Clima com os jovens da escola.

Oficina de Ecoenzima.

Horta.

Gincana de coleta de resíduos plásticos com os alunos.

Distribuição de kits Ecoplast.

Palestras.

Equipe: Palestrantes: Ferdinando – Ecoplast, Equipe SELIMP, Equipe SECLIMA, Equipe Limpa Brasil, Defesa Civil.

Além de São Paulo, serão realizadas atividades de educação ambiental em escolas de outras 12 cidades pelos líderes do Limpa Brasil, como região Norte e Nordeste, com apoio da Solar BR Coca-Cola. As ações contam com palestras sobre educação climática e gincanas de reciclagem de resíduos.

Este evento também marcará o início da caravana Roadshow EARTHDAY DIA DA TERRA 2024, onde Rodolfo Beltran, diretor da América do Sul, iniciará a jornada em São Paulo, passando pelo Chile, Argentina e Uruguai, promovendo a campanha do Dia da Terra em 22 de abril e a COP30 em Belém. O Limpa Brasil cobrirá a caravana nas redes sociais. Em cada parada, haverá reuniões com líderes governamentais, representantes de associações, ONGs, ativistas e organizações.

Brigadas Climáticas

O Limpa Brasil se reúne com a Secretaria de Mudanças Climáticas e a Defesa Civil de São Paulo para implementar Brigadas Climáticas no programa Meu Futuro Minha Voz.

A escola CEU EMEF Campos Salles será a primeira unidade em São Paulo a receber o programa de alfabetização para mudanças climáticas, envolvendo uma jornada de aprendizado e experiência prática para capacitar os jovens a liderarem atividades ambientais em suas escolas e comunidades. A primeira escola a receber o programa foi em Ipojuca.

