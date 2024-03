Dia Mundial da Água: Megaoperação de Limpeza no Sistema Cantareira

Dia Mundial da Água, a Sabesp realizou, a 18ª Megaoperação de Limpeza do Reservatório Paulo de Paiva Castro, no Sistema Cantareira. A ação é uma parceria com o Parque Estadual do Juquery e contou com a participação de funcionários, parceiros e voluntários para retirar o lixo descartado ao longo das margens da represa. Os resíduos foram retirados com a ajuda de barcos e por solo. Foram recolhidas aproximadamente cinco toneladas de lixo do local.

“Aqui é um ponto chave do abastecimento do Cantareira. Depois, a água segue para apenas mais um reservatório antes de ser tratada e distribuída para as cidades da região Metropolitana de São Paulo. Por isso, essa é uma ação muito importante, pois além de conscientizar sobre o descarte correto de lixo, também reafirma o nosso compromisso em preservar os sistemas hídricos e mananciais” afirma Alexandre Bueno, gerente do departamento de Recursos Hídricos da Sabesp.

Também participaram da ação: o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Corpo de Bombeiros (5ºGB), Polícia Militar Ambiental, Solvi Essencis Ambiental, Guarda Civil Municipal (GCM), a Defesa Civil de Franco da Rocha e Mairiporã e as Secretarias de Meio Ambiente de Mairiporã e Franco da Rocha. A ação tem a finalidade de levar a reflexão sobre a preservação ambiental, conscientizando a população sobre os impactos causados por conta do descarte inadequado de resíduos.

Entre os resíduos mais coletados nesta 18ª edição do mutirão de limpeza podemos citar as garrafas pet, sacolas plásticas, isopor, latas de alumínio, garrafas de vidro e roupas. O material é proveniente do descarte de lixo em ruas das cidades, que acabam indo parar nos rios. Os resultados demostram a necessidade de continuar conscientizando a sociedade de que lugar de lixo é no lixo. O descarte inadequado de resíduos causa a poluição ambiental, danos à saúde pública e diversos impactos negativos aos ecossistemas.