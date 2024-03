Dia Mundial da Água é comemorado no Museu da Energia de São Paulo

Em 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleceu o Dia Mundial da Água. Na ocasião, foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos da Água, documento composto por dez artigos com sugestões que visam despertar a consciência ecológica para essa questão. A Declaração informa em seu artigo primeiro que “a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.”

Para comemorar a data, o Museu da Energia de São Paulo realiza no dia 23/03 a atividade Energia da Água, que oferece aos visitantes intervenções educativas, experimentos e confecção de objetos que utilizam água como fonte de energia ou funcionamento de sistemas.

O intuito da atração é abordar conceitos sobre o uso da água para gerar e obter energia, experimentos que podem ser realizados com o recurso e questões ambientais e sociais sobre a água no estado de São Paulo.

O Museu da Energia de São Paulo é mantido pela Fundação Energia e Saneamento, entidade privada sem fins lucrativos que preserva o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e saneamento.

Serviço

Museu da Energia de São Paulo – Programação de Março

Local: Museu de Energia de São Paulo – Alameda Cleveland, 601 (Campos Elíseos)

23/03 às 14h – Energia da Água

Classificação da programação: Livre

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531, telefone: (11) 3224-1489 ou e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br.

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento pesquisa, preserva e divulga o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Atuando em várias regiões do Estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis), realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais, trabalhando nos eixos de história, ciência, tecnologia e meio ambiente.

Site: http://www.museudaenergia.org.br/

Instagram: @museudaenergia

Facebook: Museu da Energia

YouTube: Museu da Energia