Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado hoje (3)

No dia em que o mundo celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dados recentes do Instituto Locomotiva, em parceria com a Semana da Acessibilidade Surda, revelam que o Brasil abriga cerca de 10,7 milhões de indivíduos com algum grau de deficiência auditiva. Este tipo de deficiência é classificado conforme a capacidade de percepção sonora em decibéis, sendo a surdez caracterizada pela perda auditiva profunda ou total.

Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, a data tem como propósito principal promover os direitos e a acessibilidade das pessoas com deficiência, um esforço que requer condições adequadas para a inserção e permanência desses indivíduos no mercado de trabalho.

Entre os relatos de superação, destaca-se Júnior Teles, contador no Tribunal Superior Eleitoral. Portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral descendente, Júnior enfrenta dificuldades para compreender conversas paralelas e sons agudos. Com o auxílio de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) e leitura labial, ele conseguiu melhorar sua interação no ambiente de trabalho. “A utilização dos aparelhos auditivos tem sido benéfica, embora não resolva completamente. A comunicação sobre minha condição tem facilitado minha adaptação”, afirmou.

Amarildo João Espindola, professor universitário e coordenador do projeto Libras em Cena, ressalta as barreiras enfrentadas pela ausência de intérpretes de Libras em diversos ambientes. Seu projeto visa integrar surdos e ouvintes através da capacitação artística. “As limitações são evidentes quando não há profissionais fluentes em Libras disponíveis”, diz Amarildo.

A advogada trabalhista Iara Neves alerta sobre o impacto negativo que a falta de integração pode causar na vida social e profissional dos empregados surdos. Ela enfatiza que a ausência de medidas adequadas pode resultar no isolamento desses trabalhadores e na subutilização de suas habilidades.

Diante dessas dificuldades, Iara sugere alternativas para os trabalhadores surdos que enfrentam barreiras no ambiente corporativo. “É importante dialogar com empregadores ou setores responsáveis por recursos humanos. Caso isso não funcione, há a possibilidade de buscar a Justiça do Trabalho, inclusive sem representação legal formal, conforme permitido pela CLT.”

Amarildo propõe estratégias para aprimorar a inclusão, destacando a importância da capacitação em Libras e na cultura surda para estreitar laços entre ouvintes e surdos. Sugere ainda a contratação de profissionais fluentes em Libras em diversas áreas como saúde, educação e serviços administrativos.

Outras práticas recomendadas incluem falar clara e pausadamente para facilitar o entendimento daqueles com surdez parcial, dirigir-se diretamente à pessoa para possibilitar a leitura labial e instalar sinalizações visuais em locais públicos para melhorar a acessibilidade informacional.

Este dia serve não apenas como uma comemoração, mas como um lembrete do caminho ainda necessário para garantir inclusão efetiva e respeito aos direitos das pessoas com deficiência auditiva no Brasil.