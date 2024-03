Dia Internacional da Mulher, entrega de material escolar e mais destaques de Rio Grande da Serra

Dia Internacional das Mulheres

Determinadas, fortes, batalhadoras! Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia!

Projeto Vida Saudável no Dia Internacional da Mulher.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu hoje (08/03) a Caminhada com o projeto Vida saudável, com participação dos Agentes de saúde, a caminhada teve início na UBS Santa Tereza indo até a Praça da Bíblia.

Guardiã Maria da Penha

A Guardiã Maria da Penha, segue atuando com foco na prevenção da violência contra a mulher, em conjunto com CREAS, CRAS e Polícia Civil.

A GCM disponibiliza canal de denúncias 4826-8008 (Telefone e WhatsApp) para emergências e acompanhamento direto de casos, através da Coordenação da GCM Brandão e GCM Leandro.

Não se cale, denuncie!

Entrega de Uniformes e Material Escolar – EMEB Recanto Infantil Madre Maria de Jesus

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura realizou hoje (08/03), a Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da EMEB Recanto Infantil Madre Maria de Jesus, a entrega contou com a presença de pais e responsáveis.

A Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino seguirá até a próxima semana e será realizada em todas as EMEB’s do Município.

Dia Internacional da Mulher nas UBS’s

Seguindo as ações do Dia da Mulher no Município, as UBS’s Centro e Vila São João realizaram hoje pela manhã (08/03) exames de Papa Nicolau com livre demanda. As unidades também entraram no clima do Dia da Mulher com decorações sobre a luta feminina.

Projeto Luminotécnico

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento apresentou hoje (08/03), reunião técnica de apresentação do Projeto Luminotécnico de Rio Grande da Serra.

Com investimentos nos sistemas de Iluminação Pública, o projeto busca a melhoria na qualidade dos serviços prestados, proporcionando níveis adequados de iluminação, trazendo mais conforto e segurança aos Munícipes.

Estes investimentos serão pautados na utilização de sistemas mais eficientes, proporcionando uma redução no consumo de energia quando comparado aos antigos equipamentos instalados.

Diversas cidades já vem investindo nesta atualização, devido os benefícios trazidos para a população que se utiliza do serviço público, como também, para a Administração Pública, através da economia decorrente de um sistema mais eficiente e com menor custo de manutenção.

Lâmpadas de LED: Diferentemente das lâmpadas incandescentes ou de descarga, que emitem luz através da queima de um filamento ou pela ionização de alguns gases específicos, o LED produz sua luminosidade, basicamente, através da liberação de fótons provocada quando uma corrente elétrica flui através deste componente.

Entrega de Uniformes e Material Escolar – EMEB Padre Giuseppe Pisoni

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura também realizou hoje (08/03), a Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da EMEB Padre Giuseppe Pisoni, a entrega contou com a presença de pais e responsáveis.

A Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino seguirá até a próxima semana e será realizada em todas as EMEB’s do Município.

Vem aí! 2ª Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade

Como parte das celebrações dos 60 anos de Rio Grande da Serra, vem aí, o 2º Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade.

Veja como se inscrever:

Inscrições abertas a partir do dia 11/03 das 9h às 15h no Fundo Social de Solidariedade.

(Rua do Progresso, 700)

Requisitos: 60 anos ou mais, ser morador de Rio Grande da Serra

Documentação necessária: Documento com foto, comprovante de residência e telefone de contato

Vagas limitadas, participe!

Roda de Conversa no Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde realizou hoje (08/03), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, ‘Roda de Conversa’ com o Tema “Assédio”, a ação foi realizada no CAPS I – Dra. Mara Moreschi e foi ministrada pela Equipe de saúde mental.

A ação foi aberta ao público feminino!

Uma homenagem da Prefeitura de Rio Grande da Serra a todas as mulheres!

NOVO PAC – Construção de nova Escola de Educação Infantil

Rio Grande da Serra foi contemplada dentro do programa “Novo PAC” do Governo Federal para Construção de uma Escola de Educação Infantil.

A construção da nova escola atenderá demandas do Bairro Vila Verde e adjacências.

PROGRAMA MANUEL QUERINO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (PMQ-UFABC)

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, anuncia a adesão do PROGRAMA MANUEL QUERINO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (PMQ-UFABC), que é fruto de uma parceria do Ministério do Trabalho e Emprego e UFABC que consiste na qualificação social e profissional de adolescentes e jovens de 16 a 29 anos da região do Grande ABC.

Serão ofertadas ao todo 125 vagas que serão distribuídas entre os seguintes cursos: Condutor de Turismo em Espaço Cultural (25 vagas), Eletricista de Sistema de Energias Renováveis (50 vagas), Assistente de Produção Cultural (50 vagas), todas no período noturno. As atividades integrantes do Programa, acontecerão na EMEB Professora Rachel Silveira Monteiro, que fica localizada na Rua José Maria de Figueiredo nº 435 – Centro.

Os alunos selecionados para participar do PMQ-UFABC, receberão uma bolsa de ensino no valor de R$ 300,00(trezentos reais) mensais, condicionado ao desempenho e assiduidade nas atividades.

O período de Inscrição será de 11/03/2024 a 15/03/2024, para se inscrever no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá acessar o formulário eletrônico de inscrição do Curso, disponível no site: www.netel.ufabc.edu.br, responder ao questionário e anexar as cópias digitais dos documentos em PDF.

