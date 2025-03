Dia Internacional da Mulher: Campineira Manu Clauset está acelerando no Autódromo de Interlagos

No dia (08/3) em que mundialmente é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma jovem de apenas 15 anos de idade tem uma programação bem diferente de outras que estarão participando de debates, campanhas, manifestações e eventos para marcar a data. A campineira Manu Clauset (VW Germânica/Liqui Moly/Freios Frum/Raceville Speed Club/TSO Brasil) estará no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP), participando do segundo treino coletivo da Fórmula Delta, uma das principais categorias-escola do automobilismo brasileiro. Na sexta-feira (07/3) ela acelerou pela primeira vez o monoposto de 170 hp, que atinge 220 km/h.

“Eu estava muito ansiosa para a minha estreia no automobilismo. Na hora em que entrei no cockpit e ligaram o motor, fiquei até com um pouco de medo. Bastou a primeira volta para eu ver como este carro é maravilhoso! Fiquei muito feliz”, comemorou Manu com um sorriso cativante, após apenas três voltas na primeira sessão de teste.

Na segunda prática ela conseguiu dar 11 voltas, melhorando o seu tempo volta a volta e sempre entre os seis mais rápidos. Como ela entrou para os boxes e o treino foi encerrado antecipadamente por bandeira vermelha, ela caiu para o oitavo posto, mas com a certeza que poderá se desenvolver muito neste sábado. “Preciso de quilometragem, de tempo de pista para me desenvolver. Estou encantada com o carro e poderei ousar mais”, avisou a pilota, que começa a carreira apoiada por empresas que acreditam na força da mulher: VW Germânica, Liqui Moly, Freios Frum, Raceville Speed Club, TSO Brasil.

As mulheres estão conquistando cada vez mais o seu espaço no automobilismo brasileiro. A que alcançou maior sucesso é Bia Figueiredo, atual presidente da Comissão Feminina de Automobilismo da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e campeã da Copa Truck 2024 na classe Elite, que já passou até pela Fórmula Indy e Stock Car. Neste ano, mais de 20 pilotas estão militando em competições nacionais e internacionais de expressão.

O segundo dia de treinos coletivos da Fórmula Delta tem programação para duas sessões de testes com 30 minutos de duração, as 11h40 e 16h30.

O que é Fórmula Delta

O Fórmula Delta é um monoposto nacional, fabricado pela Minelli Racing Car, que atinge a velocidade máxima de 220 km/h. Movido por um motor Mitsubishi 2.0, que gera 170 hp, tem câmbio sequencial de 6 marchas, acionado por borboletas atrás do volante. Os pneus são Pirelli slick de competição. Pela categoria já passaram mais de 60 pilotos, e vários estão correndo na Stock Series ou mesmo no exterior, numa clara demonstração que a modalidade prepara seus adeptos para as modalidades profissionais.