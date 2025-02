Dia Internacional da Doação de Livros: EMTU distribui exemplares em seus terminais

No Dia Internacional da Doação de Livros, que será celebrado nesta sexta-feira (14), a EMTU, em parceria com o Senac, Canal de Notícias Cidade São Mateus e a Prefeitura de São Vicente, vai disponibilizar mais de mil livros para doação em quatro terminais metropolitanos – Jabaquara, Cecap (Guarulhos), São Bernardo e São Mateus, além da Estação José Monteiro do VLT, em São Vicente.

Serão 300 obras no Jabaquara, 250 em Diadema, 250 em São Bernardo, 500 em São Mateus, 250 no terminal Cecap, em Guarulhos e 250 na estação do VLT.

Há nove anos, a EMTU criou o Programa Giralivro, uma ação voltada para incentivar a leitura entre os passageiros do transporte intermunicipal. O programa disponibiliza livros nos terminais e dentro dos ônibus, além de estações do VLT, para que os viajantes possam aproveitar o tempo de deslocamento para ler. Graças às doações de passageiros e colaboradores da EMTU, o acervo cresceu e o programa foi expandido promovendo a leitura de forma acessível.

O GiraLivro foi premiado em 2024 no 1° Prêmio Fetpesp de Comunicação, lançado pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, na categoria Ação Institucional.

De acordo com a mais recente pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, do Instituto Pró-Livro (organização sem fins lucrativos), divulgada em 2024, a média de livros lidos diminuiu de 2,6 para 2,4 por pessoa, e, considerando apenas livros inteiros, esse número caiu para 0,82. A pesquisa também apontou que 43% da população leu ao menos um livro, de forma integral ou parcial, no mesmo período. A amostra foi composta por 5.504 pessoas em 208 municípios.

Evento: Dia Internacional da Doação de Livros

Data: 14/02/2023

Locais / Endereços / Horários: