Dia Internacional da Animação: Mostra de Curtas ocupa mais de 200 cidades no Brasil

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma Mostra de curtas-metragens de animação com exibições que acontecem em várias cidades de norte a sul do Brasil. A Mostra Oficial é composta por uma hora de curtas brasileiros (Mostra Nacional) e uma hora de curtas estrangeiros (Mostra Internacional) e é exibida simultaneamente em todas as cidades participantes do circuito, no dia 28 de Outubro, com entrada franca.

Além da Mostra Oficial, as cidades recebem outras Mostras para compor uma programação paralela caso tenham interesse – a Mostra Infantil e Mostra Ambiental – ambas compostas por filmes brasileiros. Nos Estados do Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo – contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo – também serão disponibilizadas Mostras Regionais.

Ampliando ainda mais o acesso de todos ao cinema de animação também serão disponibilizados programas com os recursos de acessibilidade (audiodescrição, legendagem e LIBRAS).

No Estado de São Paulo, a edição de 2024 será realizada em 55 cidades, abrangendo a Região Metropolitana, o Litoral e o Interior. Em 2023, o evento contou com 19 cidades participantes. Ou seja, um aumento de 189% de alcance, o que reforça o caráter inclusivo do Dia Internacional da Animação.

Clique neste link para conferir os locais de exibição das cidades participantes da Mostra de curtas-metragens de animação no Estado de São Paulo.

Em São Paulo, o Dia Internacional da Animação tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo e apoio do programa de difusão cultural Pontos MIS, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

Em 2024 o evento comemora 21 anos!

A primeira edição foi em 2004 no SESC Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 co-dirigido por cerca de 30 animadores. Desde então, as exibições foram alcançando mais cidades em diferentes lugares do país, chegando hoje a mais de 200 cidades de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

A data foi escolhida porque no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Países como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros, também celebram a data.

Neste ano recebemos a inscrição de 164 curtas-metragens de animação brasileiros para exibição nas Mostras Nacional e Infantil. Destes, foram selecionados pelo júri, 8 filmes para a Mostra Nacional (programação principal) e 8 para a Mostra Infantil (programação paralela). O júri, coordenado por Marcelo Marão, foi composto por diretores e diretoras que tiveram seus filmes exibidos nas Mostras do DIA 2023 – Andrei Miralha (PA), Carol Sakura (PR), Denis Souza (SC), Helena Coelho (RJ) e Tiago Delácio (PE).

A Mostra Internacional conta com um programa de 5 curtas metragens estrangeiros com filmes vindos da Argentina, Suíça, Canadá, Israel e Colômbia. A escolha foi feita a partir da curadoria do Diretor Marcelo Marão e colaboração de Paola Becco, do Stop Motion Our Fest.

No Brasil, o evento gera a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura. Uma das grandes características do Dia Internacional da Animação é a exibição dos filmes em locais com realidades diversas. Os mesmos curtas são exibidos em grandes centros, e também em muitas cidades do interior onde não há salas de cinema.

Além das exibições dos curtas do dia 28 de outubro, algumas localidades exibem as mostras paralelas e também promovem atividades como oficinas e palestras nas semanas anteriores e posteriores ao evento principal.

Nesses 21 anos o DIA já teve a honra de exibir curtas de realizadores independentes, estudantes e obras premiadas no Brasil e no exterior, como Guida (Rosana Urbes), Viagem na Chuva (Wesley Rodrigues), Dossiê RêBordosa (Cesar Cabral), O projeto do meu pai (Rosaria), Torre (Nádia Mangolini), entre outros.

Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzido no Brasil é a missão do DIA. Dar visibilidade para diretores brasileiros e mostrar a variedade de técnicas e narrativas possíveis nesta arte. Enfim, mudar a ideia de que animação é algo restrito às crianças, porém, ainda assim, fazendo questão de selecionar uma programação infantil com curtas de alta qualidade que é também uma maneira de formar público.

Todas as mostras têm aproximadamente uma hora de duração. Confira a listagem dos curtas de cada mostra.

MOSTRA NACIONAL

Classificação Indicativa – 14 Anos

Maré Braba – Dir. Pâmela Peregrino

Manu Sonha com Onças – Dir. Daniel OG

Hoje Eu Só Volto Amanhã – Dir. Diego Lacerda

Alguns Sinaes – Dir. Samu Mariani

O Nome da Vida – Dir. Amanda Pomar

O Futuro Que Me Alcance – Dir. Nat Grego

Absorta – Dir. Luiza Pugliesi Villaça

Receita de Vó – Dir. Carlon Hardt

MOSTRA INTERNACIONAL

Classificação Indicativa – 10 anos

Después del eclipse – Dir. Bea R. Blankenhorst (Argentina)

Le renard et l’oisille – Dir. Fred & Sam Guillaume (Suíça)

Six plain hot dogs – Dir. Joël Vaudreuil (Canadá)

Black Slide – Dir. Uri Lotan (Israel)

Ila, la niña tejedora – Dir. Edna Y. Higuera Peña (Colômbia)

MOSTRA INFANTIL

Classificação Indicativa – Livre

Manu Sonha com Onças – Dir. Daniel OG

Receita de Vó– Dir. Carlon Hardt

Quintal– Dir. Mariana Netto

Coaxo– Dir. Cecilia Silva Martinez

Era uma noite de São João– Dir. Bruna Velden

Maré Braba– Dir. Pâmela Peregrino

Dona Biu– Dir. Gabriela Taulois

Pororoca– Dir. Fernanda Roque e Francis Frank

MOSTRA AMBIENTAL

Classificação Indicativa – Livre

Panapanã – Dir. Matheus Marins

Quando a Chuva Vem? – Dir. Jefferson Batista

Mitos Indígenas Em Travessia– Dir. Julia Vellutini e Wesley Rodrigues

Tainá e a Chuva– Dir. Luísa Copetti

Maré Braba– Dir. Pâmela Peregrino

Maréu – Dir. Nicole Schlegel

Mytikah Explora – Maria Sibylla Merian – Dir. Hygor Amorim e Recy Cazarotto

Monstros – Dir. Maria Aparecida Passini

Confira as cidades participantes e horários em: www.diadanimacao.com.br