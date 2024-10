Dia dos Professores: Planetário Ibirapuera oferece gratuidade a educadores em sessão especial

Em homenagem ao Dia dos Professores e com o intuito de reconhecer a importância desses profissionais para o desenvolvimento de toda a sociedade, a Urbia, gestora do Planetário Ibirapuera, convida todos os docentes da rede pública e privada a assistirem a sessão especial ‘Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez’, de forma gratuita. A apresentação, agendada para o dia 16 de outubro, às 19h, promete uma experiência única, na qual os espectadores poderão explorar a magia do céu noturno da cidade.

Com duração aproximada de 40 minutos, a sessão oferecerá aos participantes a oportunidade de observar o céu da metrópole, muitas vezes ofuscado pela poluição luminosa. O evento é livre para todas as idades e os professores poderão participar gratuitamente mediante comprovação, enquanto o público geral poderá acompanhar por apenas R$ 30, a inteira, e R$ 15, meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Urbiapass ou presencialmente na bilheteria do Planetário.

Sessão em homenagem ao Dia dos Professores no Planetário Ibirapuera

Data: 16 de outubro

Horário: 19h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Ingressos: Urbiapass

Professores poderão participar gratuitamente mediante comprovação