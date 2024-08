Dia dos Pais: Roupas são o presente favorito de 67% dos brasileiros

De acordo com uma pesquisa realizada pela Hibou, especializada em pesquisa e insights de consumo, entre os dias 25 e 27 de julho de 2024, com 1.241 entrevistados, as roupas são o presente preferido para o Dia dos Pais, com 67% dos brasileiros optando por este item. Além do vestuário, outros segmentos populares incluem calçados (39%), perfumes (25%). .

A pesquisa também abordou o orçamento que os brasileiros estão dispostos a investir nos presentes. Os resultados mostram que a maioria pretende gastar valores mais modestos: 67% planejam desembolsar até 250 reais, 23% entre 250 e 500 reais, e apenas 7% entre 501 e 1.000 reais.

Na Região da 44 em Goiânia, segundo maior polo de moda do Brasil, os comerciantes já percebem o aquecimento nas vendas há mais de 15 dias. “Estamos observando um aumento significativo no número de caravanas que visitam o Mega Moda, uma tendência que se intensifica à medida que o Dia dos Pais se aproxima. Esses grupos vêm em busca da diversidade e qualidade dos produtos que nossos lojistas oferecem”, comenta Paula Sepulveda, Gerente de marketing do Mega Moda, formado pelos shoppings de moda atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda.

Os lojistas já estão com novas coleções, prontos para atender tanto o público local quanto as caravanas que chegam de outros estados e do interior de Goiás. “Essa antecipação permite que as marcas se posicionem de forma estratégica no mercado, aproveitando a afluência de compradores que buscam renovar os estoques para as datas comemorativas”, reforça a gerente de marketing do Mega Moda.

Dalila Goulart, proprietária da marca Volar Camisetas, destaca o papel crucial do atacado na dinâmica de vendas, especialmente em datas comemorativas como o Dia dos Pais. “Já estamos trabalhando com pedidos de lojistas de várias cidades do interior de Goiás e de outras regiões do Brasil. Eles se preparam antecipadamente para terem estoque adequado para a data, garantindo que terão variedade e quantidade suficiente para atender à demanda dos consumidores”, explica. “Essa é uma das melhores épocas para o comércio de vestuário masculino.”

A estratégia de venda para o atacado requer uma compreensão das necessidades específicas dos revendedores. “Não é apenas sobre vender em volume, mas entender o que o mercado local de cada revendedor precisa. Isso significa ter uma variedade de produtos que atendam aos diferentes gostos e exigências dos consumidores finais dessas localidades”, comenta a lojista da Volar Camisetas, com loja no Mega Moda Park. “Além disso, oferecemos condições especiais para esses períodos de alta demanda, como melhores preços e opções de pagamento flexíveis, o que ajuda os lojistas a maximizar suas margens”, completa.

Jocasta Rodrigues, gerente do Império das Camisas, marca goiana localizada no Mega Moda Shopping, prevê um aumento significativo nas vendas durante o Dia dos Pais. Com a expectativa de um crescimento de 40% em relação aos períodos regulares, a loja já se mobiliza para aproveitar ao máximo a data especial.

“Para o Dia dos Pais, estamos expandindo nosso estoque com uma série de novos designs e tecidos que foram cuidadosamente selecionados para agradar aos mais variados gostos dos consumidores”, explica Rodrigues. “Realizamos uma pesquisa com nosso público para entender melhor quais estilos são mais procurados e quais as novas tendências que estão emergindo. Com base nisso, ajustamos nossa oferta para garantir que tenhamos as peças mais desejadas disponíveis em grande quantidade.”