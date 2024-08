Dia dos Pais no Museu da Imaginação: diversão garantida para toda a família

O Museu da Imaginação oferece uma programação especial para o Dia dos Pais, permitindo que pais e filhos explorem juntos novas exposições interativas e inclusivas. O Museu, agora em novo endereço: na Rua Virgílio Wey – 100, ampliou suas instalações para 7.000 m², introduzindo áreas temáticas que mesclam arte, ciência e tecnologia.

Para o Dia dos Pais, o Museu destacou atrações como "Formigas em Ação", onde se pode observar a complexidade da vida social das formigas, e "Dentro do Cérebro", que proporciona uma jornada imersiva pelos cinco sentidos humanos.

Outras atividades incluem a "Mondrian", que imerge os visitantes nas obras de Piet Mondrian, e "Escalando o Mundo", que desafia as habilidades físicas e mentais por meio de escaladas.

Para os mais novos, há o "Baby Sensorial by Multikids", focado no desenvolvimento sensorial dos bebês, e para todas as idades, a "Matemágica" apresenta a magia dos números através de jogos e quebra-cabeças.

Especialmente pensada para o público do espectro autista, a Sala do Silêncio oferece um ambiente tranquilo e acolhedor. Este espaço reflete o compromisso do Museu da Imaginação com a inclusão e acessibilidade, garantindo que visitantes de todas as idades e habilidades possam aproveitar uma experiência enriquecedora e divertida.

A essência do Museu da Imaginação se manifesta na forma como transforma a educação em um processo divertido. As crianças aprendem de maneira ativa através do brincar e das interações, em um ambiente que estimula a socialização e o desenvolvimento criativo.

CONFIRA AS ATIVIDADES DO MUSEU DA IMAGINAÇÃO:

Formigas em Ação: um megaformigueiro interativo onde as crianças podem aprender sobre a complexa vida social das formigas.

um megaformigueiro interativo onde as crianças podem aprender sobre a complexa vida social das formigas. Dentro do Cérebro : uma jornada pelos cinco sentidos humanos, oferecendo uma experiência imersiva dentro da mente.

: uma jornada pelos cinco sentidos humanos, oferecendo uma experiência imersiva dentro da mente. Nós Plantamos o Futuro : simula uma trilha de arvorismo em um bioma de floresta cenográfica, incentivando o conhecimento sobre ecologia.

: simula uma trilha de arvorismo em um bioma de floresta cenográfica, incentivando o conhecimento sobre ecologia. ImaginEinstein : experimentos eletrizantes, incluindo um gerador de Van de Graaff.

: experimentos eletrizantes, incluindo um gerador de Van de Graaff. Mondrian : imersão nas obras e estilos de Piet Mondrian, estimulando a apreciação artística.

: imersão nas obras e estilos de Piet Mondrian, estimulando a apreciação artística. Escalando o Mundo : uma aventura que desafia as habilidades físicas e mentais através de escaladas lúdicas.

: uma aventura que desafia as habilidades físicas e mentais através de escaladas lúdicas. Biomáquina : como o corpo humano funciona como uma máquina através de instalações interativas.

: como o corpo humano funciona como uma máquina através de instalações interativas. Agriventura : uma exploração da agricultura através de uma abordagem divertida e educativa.

: uma exploração da agricultura através de uma abordagem divertida e educativa. Pequenos Construtores : uma zona de construção onde as crianças podem montar e criar estruturas.

: uma zona de construção onde as crianças podem montar e criar estruturas. Matemágica : a magia dos números e formas através de jogos e puzzles.

: a magia dos números e formas através de jogos e puzzles. Imagination Playground : um espaço lúdico que incentiva o jogo livre e a criatividade.

: um espaço lúdico que incentiva o jogo livre e a criatividade. Suas escolhas, seu futuro: uma exposição interativa que ensina sobre as consequências de nossas escolhas diárias.

uma exposição interativa que ensina sobre as consequências de nossas escolhas diárias. Baby Sensorial by Multikids : espaço dedicado para bebês, focado no desenvolvimento sensorial através de atividades adaptadas.

: espaço dedicado para bebês, focado no desenvolvimento sensorial através de atividades adaptadas. Espaço Oficinas : atividades práticas que variam desde artes até ciências, proporcionando aprendizado hands-on.

: atividades práticas que variam desde artes até ciências, proporcionando aprendizado hands-on. Sala do Silêncio: um ambiente calmo e acolhedor especialmente projetado para visitantes do espectro autista.



Funcionamento em Agosto

De terça à domingo:

– Manhã: 08:30 às 13h

– Tarde: 14h às 18:30

Tabela de Valores

O ingresso permite a visitação em UM dos períodos.

Ingresso Promocional (adulto ou criança): R$ 99,90 cada

Idoso ou Professor: R$ 65,00

PCD ou acompanhante PCD: R$ 65,00

Bebê (de 0 a 1 ano e 11 meses): Gratuito



Promoções

Ingressos : Esse mês tem ingressos Promocionais para todo mundo: Ingresso unitário de R$120,00 por R$99,90.

: Esse mês tem ingressos para todo mundo: Ingresso unitário de R$120,00 por R$99,90. Combos promocionais:

3 ingressos — R$ 89,90

4 ingressos — R$ 79,90

5 ingressos — R$ 69,90

6 ingressos — R$ 69,90

Estacionamento próprio (Rua Antônio Nagib Ibrahim — 350)

Todo o período de visitação: R$30,00



Sobre o Museu da Imaginação:

O Museu da Imaginação é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a proporcionar um ambiente onde a educação encontra a fantasia. Com exposições interativas e instalações imersivas, o Museu estimula a curiosidade e o desenvolvimento criativo de crianças e adolescentes. Estabelecido pela primeira vez em 2017, o Museu é um espaço vibrante de atividade e imaginação, comprometido com a criação de experiências educativas divertidas e inspiradoras, acessíveis a todas as crianças e famílias.

Serviço: Museu da Imaginação

Endereço: Rua Virgilio Wey, 100 — Água Branca– SP

Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638

E-mail: [email protected]

Instagram: @museudaimaginacao

Site: https://www.museudaimaginação.com.br

Compra de ingressos: Link