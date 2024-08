Dia dos Pais na CPTM

Neste Dia dos Pais, a CPTM comemora os vários modelos de paternidade entre seus colaboradores e passageiros. Ser pai é um papel que se manifesta de várias formas, seguem abaixo algumas delas:

Pais Biológicos

Na CPTM, muitos colaboradores são pais biológicos, dedicando-se com amor e responsabilidade à criação de seus filhos. Esses pais estão presentes em todas as áreas da companhia, desde os maquinistas que conduzem nossos trens até os profissionais da manutenção, que garantem a segurança de todo nosso sistema metroferroviário. Por exemplo Marcos Rogerio Gazito Costa, que é ferroviário desde 1997 e pai de Heitor, de sete anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) com um ano e oito meses. Desde então, Marcos acompanha Heitor em todas as aulas, rotinas e terapias essenciais para seu desenvolvimento social.

A rotina de Marcos começa às 6h, ajudando nas tarefas do filho e levando-o para a clínica de fisio, especializada em pessoas com autismo, em São Bernardo do Campo, onde Heitor fica das 8h às 12h. Depois, Marcos segue para seu trabalho como Supervisor de Segurança das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM. À tarde, ele leva Heitor ao colégio Caminhar, em Santo André, onde ele é assistido por um auxiliar terapêutico até às 16h30. Erika Daniela, esposa de Marcos e Supervisora Geral de Estação na CPTM, com 23 anos de companhia, busca Heitor na escola.

Marcos trabalha das 15h às 00h30, graças à compensação de horas, e conta com o apoio da chefia em dias de exames clínicos ou questões de saúde do filho. “Essa parceria é fundamental para trabalharmos de forma equilibrada e profissional,” diz Marcos. “A flexibilidade no horário é crucial para atender às demandas familiares e manter nossa rotina no trabalho.”

Pais de famílias grandes

Pais que têm vários filhos que enfrentam o desafio de equilibrar as necessidades e personalidades únicas de cada um. Na CPTM, temos muitos pais que se dedicam a criar grandes famílias, oferecendo a cada filho amor, atenção e orientação. Esses pais são mestres em multitarefas e em distribuir seu tempo e carinho de forma justa e generosa. Para este exemplo, destaca-se a história do gerente de estações e serviços da CPTM, Joanito Ferreira, 69 anos, pai de cinco, sendo eles: Rodrigo (46 anos), Renata (45 anos), Rodolfo (42 anos) e os gêmeos Gabriel e Gustavo (9 anos).







Joanito e seus filhos (Divulgação)

Após se separar da primeira mulher e dos três primeiros filhos, os quis optaram por ficar com Joanito, apesar das dificuldades iniciais, ele conseguiu manter a harmonia no lar e participar ativamente do desenvolvimento de cada um deles. Mais tarde, quando se casou novamente, seus filhos já adultos foram padrinhos do casamento. Após algum tempo, Joanito e sua nova esposa decidiram ter mais filhos. Com o apoio de Rodolfo, Joanito enfrentou a paternidade novamente aos 60 anos, cuidando dos gêmeos com grande dedicação e alegria.

Hoje, Joanito tem orgulho de sua grande família, que inclui cinco filhos e sete netos. Nenhum de seus filhos seguiu carreira na área metroferroviária. Rodrigo e Rodolfo se formaram em Educação Física, com Rodrigo gerenciando uma academia e Rodolfo trabalhando como técnico de vôlei na seleção brasileira sub-21. Renata fez Jornalismo e atua na área de Gestão de Pessoas. Joanito aguarda com entusiasmo para ver as escolhas de Gabriel e Gustavo. “Essa é minha grande família”, diz Joanito, bem orgulhoso.

Pais de pet também

A CPTM não esqueceu dos pais de pet, que cuidam de seus filhos e animais de estimação com muito carinho e responsabilidade. Esses pais demonstram que a paternidade também pode ser expressa através do cuidado e do amor por nossos bichinhos de estimação. Neste caso a história destaque é a do Danilo Montevechi, engenheiro civil da CPTM. Ele é pai de Agatha, de 10 anos, do Heitor, 1 ano e 9 meses e do gatinho, Robin. A filha Agatha tem a guarda compartilhada entre a mãe e o pai, “a mãe fica com ela na parte da manhã e à noite ela dorme comigo”, diz.



Agatha, Danilo e Heitor (Divulgação)

Juntos, compartilham momentos de descobertas, aventuras e brincadeiras, sempre com Robin. Danilo considera Robin seu “filho” também, mas Agatha diz que ele é o avô do gatinho, embora seja ele quem limpa a caixinha de areia. “Quando chamo o Robin de meu menino, ela fica brava comigo”, diz. Já o mais novo Heitor, mora em outro país com a mãe. No entanto, Danilo mantém a proximidade por videochamadas, acompanhando cada nova descoberta e avanço do filho. “Quando estão juntos, o mundo parece parar e formam uma família unida, mesmo com a distância”, ressalta.







Robin e Agatha (Divulgação)

Além desses exemplos também existem os “pai-drastos”, pai solo, pães (a mãe que é pai também), entre outros tipos. Ou seja, esses pais dedicados estão espalhados por todas as áreas da companhia. Os pais da CPTM têm garantido a mobilidade e a segurança dos pais que são passageiros e que contam com os serviços da empresa para alcançar suas conquistas diárias. Seja para ir ao trabalhar, buscar os filhos na escola ou realizar sonhos, a CPTM se orgulha de ser parte dessas jornadas.