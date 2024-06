Dia dos Namorados: veja vagas de emprego e cursos nas áreas aquecidas pela data em SP

Celebrado nacionalmente em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimentam a economia, seja pela venda de presentes, flores e chocolates ou pela ida dos casais a restaurantes e outros tipos de serviços, como cinema, motéis e shows. Quem deseja trabalhar nas áreas aquecidas pela data comercial no estado pode procurar as ofertas de emprego e os cursos de qualificação gratuitos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo.

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o faturamento dos cinco segmentos varejistas mais impactados pelo Dia dos Namorados deve crescer 2,7% em relação ao ano anterior e, com isso, as vendas no mês de junho podem chegar a R$ 63,1 bilhões.

Os segmentos apontados pela projeção são, respectivamente: farmácias e perfumarias; eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento; lojas de móveis e decoração; lojas de vestuário, tecidos e calçados; e supermercados.

Atualmente, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), serviço da SDE que auxilia a população em busca de uma oportunidade de emprego, contam com mais de 21,2 mil vagas disponíveis em todo o estado. Desse total, cerca de 8,8 mil oportunidades são para os setores destacados no estudo da FecomercioSP.

Além disso, a SDE oferece diversas oportunidades para capacitar profissionais que já atuam nesses segmentos do varejo por meio dos cursos do Qualifica SP. Confira a lista das capacitações oferecidas no site www.qualificasp.sp.gov.br.