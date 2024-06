Dia dos Namorados no Shopping Praça da Moça tem chocolate Crispy de presente

O Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, preparou uma campanha especial para o Dia dos Namorados. A cada R$200 em compras nas lojas participantes do empreendimento, os clientes poderão ganhar latas exclusivas e colecionáveis, recheadas com chocolates Crispy para presentear seu amor. A ação acontece entre os dias 01 a 12 de junho.

Maria Clara, artista visual da cidade, foi convidada para criar os desenhos que estampam as latas em duas versões diferentes, comemorando o Dia dos Namorados e os 15 anos do shopping. Ambas ilustrações trazem tons de verde, que representam tanto o mall, quanto a Praça da Moça. Tinta acrílica, aquarela e giz pastel são as técnicas utilizadas.

“A ideia principal era homenagear tanto o Dia dos Namorados, quanto o aniversário do shopping, por isso, em uma delas, trouxe personagens que representam a diversidade de pessoas que frequentam o mall e na outra um casal de namorados bem descontraídos, comemorando com um bolo”, explica Maria Clara, artista visual.

“Para que nossos clientes possam celebrar o Dia dos Namorados, além da diversidade de opções que eles encontrarão no shopping, também poderão surpreender seu amor com um presente exclusivo”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Durante o horário de funcionamento do shopping e período da campanha, as notas fiscais poderão ser registradas presencialmente na loja montada no Piso Araucária, onde o cliente fará a retirada de sua lata. O limite é de duas latas por CPF ou enquanto durar o estoque. Regulamento completo e lojas participantes podem ser consultadas no site ou balcão de trocas.

Serviço: Campanha do Dia dos Namorados

Período: até 12/06.

Local para registro de NFs: Piso Araucária.

Horário: segunda à sábado das 10h às 22h.

Domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712 — Centro — Diadema.