Dia dos Namorados no Shopping ABC presenteia apaixonados com dois Dolphin Mini, da BYD

O Shopping ABC anuncia a chegada do Dia dos Namorados com mais uma campanha que surpreende os casais com um presente, literalmente, em dose dupla durante a promoção com o mote ‘Você já tem um bom motivo para presentear. A gente dá mais dois’.

Entre os dias 29 de maio e 12 de junho, os clientes que garantirem o presente para seu amor no mix do empreendimento, podem participar do ‘Comprou, Concorreu’. Basta juntar 500 reais nas lojas e quiosques participantes, para ter direito a um número da sorte e concorrer a dois automóveis elétricos Dolphin Mini Polar, o compacto zero emissão da BYD, na cor preto, ano 2024/2025. Ou seja, um fica para o ganhador e outro ele presenteia seu par.

O modelo Dolphin Mini está fazendo história no mercado automobilístico e bateu recordes este ano, com mais de 3 mil unidades vendidas no Brasil, atingindo um novo patamar mensal de vendas no mês de abril, sendo modelo de destaque entre as marcas chinesas e mostrando seu potencial com uma nova tendência ao mercado. Esse carro elétrico não só se diferencia pelo design moderno e compacto, mas também pela sua contribuição sustentável ao meio ambiente.

“O Shopping ABC está sempre em busca de novidades e tendências para surpreender nossos clientes e, para essa campanha não seria diferente. Apostamos em um automóvel de uma marca de grande destaque na atualidade, apresentando o carro elétrico mais vendido do Brasil. A promoção fica ainda melhor, afinal o prêmio é em dobro”, detalha a gerente de marketing do empreendimento, Flavia Tegão.

Para que os clientes tenham mais chances de ganhar, as trocas realizadas de segunda a quinta-feira têm peso em dobro, ou seja, 1 número da sorte, vira 2, mesmo que as compras tenham sido realizadas em outros dias da semana. Para participar, basta baixar o aplicativo do shopping (disponível para download em Android e iOS) e/ou no Balcão de Autoatendimento no Piso 2.

Serviço

Campanha Dia dos Namorados no Shopping ABC

Período: de 29 de maio a 12 de junho

Mecânica: ‘Comprou, Concorreu’. A cada 500 reais em compras, os clientes concorrem a dois Dolphin Mini Polar, da BYD.