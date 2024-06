Dia dos Namorados e clima frio são atrativos para casais em Socorro

O Dia dos Namorados em plena quarta-feira, este ano, é um bom motivo para antecipar ou protelar a comemoração para os fins de semana de junho, quando o frio é outro bom motivo para uma viagem romântica.

Entre as opções de destinos fora da rota dos burburinhos está a Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em atividades de aventura e ecoturismo. As temperaturas mais baixas em meio à Serra da Mantiqueira promovem um clima especial e perfeito para o passeio do casal. De restaurantes e pousadas a compras e passeios para aproveitar ao máximo os encantos do outono/ inverno, a dois.

Durante o inverno – que oficialmente começa dia 20 de junho de 2024 -, o município apresenta um tempo ameno, com temperaturas que alteram entre 10°C e 20°C. Essa variação é perfeita para os passeios ao ar livre sem o desconforto do calor intenso. As paisagens naturais, com montanhas cobertas por vegetação exuberante, rios e cachoeiras, tornam-se ainda mais encantadoras com a névoa típica das manhãs geladas, que viram cenários dignos de cartão-postal.

Conhecida pela hospitalidade, a charmosa Socorro se transforma em um refúgio acolhedor nos meses mais frios. Em uma cidade mais calma, menos concorrida, é possível curtir melhor as atrações turísticas, evitando tumultos e filas.

Para começar bem o dia, a dica é um delicioso café colonial no Rancho Pompéia, com guloseimas artesanais e ingredientes locais da fazenda. No Trilha Café o desjejum também é fantástico. Um romântico piquenique com direito a toalha xadrez e cesta de vime no Camping Boaretto – Vale das Pedras pode deixar a tarde ainda mais agradável. E, se a ideia é impressionar no jantar, a dica é escolher entre D´Napoli Ristorante, Churras Steak House, La Rivièri Bistrô e Lago Bistrô. Na época do frio os estabelecimentos costumam incrementar o cardápio com pratos e bebidas quentes, propícias para a estação.

Se o casal gosta de um bom rock and roll, não pode deixar de conhecer o Rock Rider Bar e Rock Soul Music Bar. Os apreciadores de cachaça e cerveja, precisam conhecer o Alambique Pioneira, Cachaçaria Santo Mé, cervejaria Quinta do Malte e Loja Premium Ecobier.

As pousadas aconchegantes são ideais para os casais que querem mais privacidade e tranquilidade. As sugestões são Chalé Casa da Árvore, Ellementares Guest House, Encantos de Socorro, Igarapé, Mirante dos Adelphos, Pompeia, Recanto do Amanhecer, Vale das Orquídeas e Villa Ayê.

Entre os passeios, a Gruta do Anjo vai render lindas fotos e a paisagem e o pôr do sol no Parque Pedra Bela Vista são encantadores e indispensáveis.

Para presentear o crush com algo típico – como roupas, malhas, produtos artesanais, queijos, geleias, mel, licores, doces, artesanato, etc – vale conhecer a Feira Permanente de Malhas, Shopping Moda de Fábrica, Ateliê Luka Brasil, Ateliê Terra e Arte, Empório Caipira, Empório do Cristo, Empório Mineirinha, Empório Nono Alpi, Empório São Luiz, Empório Tradição do Campo e Espaço do Artesanato.

Informações sobre os hotéis, gastronomia, aventura e compras no site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br

Descubra Socorro: Em meio às belezas naturais da Serra da Mantiqueira, Socorro se destaca como o portal de entrada para o Circuito das Águas Paulista. Reconhecida nacionalmente pelo turismo de aventura e acessível, a cidade se empenha em ser um destino sustentável e acolhedor para os pets. Com iniciativas que envolvem toda a comunidade, Socorro oferece uma variedade gastronômica e atividades culturais que encantam todos os visitantes. Com mais de 30 atividades de aventura e ecoturismo e tendo recebido o selo Safe Travels da WTTC, além de premiações em Aventura, Ecoturismo e como Top Destino Social, é o destino perfeito para quem busca experiências autênticas. Ela faz parte da comunidade Cittaslow que a certifica como um lugar “onde viver é bom”.