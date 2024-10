Dia do Salvador Arena: Celebrando o legado de um visionário

O Conselho Curador da Fundação Salvador Arena institui oficialmente o dia 5 de outubro para celebrar, pela primeira vez, o Dia do Eng. Salvador Arena. A data faz referência aos 82 anos da fundação da Termomecanica e aos 60 anos da criação da Fundação Salvador Arena. O evento, além de comemorar a criação de uma das empresas mais inovadoras do Brasil e de uma das fundações mais atuantes, tem como objetivo refletir sobre o legado deixado por seu criador e a influência duradoura que ele estabeleceu em diversos setores da sociedade.

A história de Salvador Arena é marcada por trabalho, perseverança e inovação. Ele chegou ao Brasil em 1920, com apenas 5 anos de idade, e se estabeleceu em São Paulo com sua família. Seu pai, Nicola, montou uma oficina mecânica para o processamento de sucata de metais, ambiente onde Salvador passou grande parte da infância, cercado por máquinas e peças, o que despertou desde cedo seu interesse pela engenharia. Ele formou-se engenheiro civil aos 21 anos pela Escola Politécnica da USP e, em seu primeiro emprego formal na Light, enfrentou o desafio de trabalhar com equipamentos importados, projetando e desenhando peças de reposição, muitas vezes aprimorando os originais.

Com apenas 200 dólares de indenização recebidos da Light, Salvador Arena fundou a Termomecanica em 1942. A empresa iniciou suas atividades produzindo fornos e equipamentos para padarias, evoluindo posteriormente para a fabricação de uma ampla gama de equipamentos industriais. Além de ser um empresário visionário, Arena adotou um modelo de gestão inovador para a época, valorizando o “capital humano”. Ele conhecia seus funcionários pelo nome e oferecia benefícios que incluíam cestas básicas, atendimento médico e odontológico, iniciativas consideradas revolucionárias nos anos 1960.

Arena, contudo, não se limitou ao sucesso empresarial. Sempre inquieto e comprometido com causas sociais, realizou ações humanitárias e contribuições para diversas entidades beneficentes. Seu maior sonho era criar um novo modelo de educação que contribuísse para o desenvolvimento do país. Esse ideal o levou a criar uma escola modelo, que começou a tomar forma dentro das instalações da própria fábrica, com a criação de salas de aula e a contratação de professores renomados. Esse projeto cresceu e se consolidou no Colégio Termomecanica, que mais tarde deu origem ao Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (CEFSA).

Visando a continuidade de suas iniciativas sociais, Salvador Arena criou, em 1964, a Fundação Salvador Arena, uma entidade beneficente que se tornou herdeira de todo o seu patrimônio após sua morte em 1998. Desde então, a Fundação tem atuado em diversas frentes, sendo seu principal projeto a educação, além de apoiar projetos sociais voltados para saúde, assistência social e habitação popular. A missão da Fundação, baseada nos princípios deixados por Arena, é promover a transformação social e prestar apoio aos mais necessitados. De 1998 a 2023, mais de 2,1 milhões de pessoas foram impactadas diretamente por projetos sociais financiados pela Fundação, e 4,1 milhões foram beneficiadas indiretamente. Nesse período, 2.217 projetos sociais foram apoiados em todo o Brasil, e 2.374 dirigentes e técnicos de organizações sociais do terceiro setor foram capacitados.

Hoje, a Fundação Salvador Arena mantém e gerencia programas sociais de grande impacto. Um dos destaques é o investimento em educação, com o Centro Educacional Engenheiro Salvador Arena. O CEFSA, atualmente com aproximadamente 3.500 alunos, teve início com o Colégio Engenheiro Salvador, fundado em 1989, que oferece ensino gratuito e de qualidade a crianças de todas as faixas sociais, da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de Cursos Técnicos em Mecânica e em Informática, de nível subsequente ao Ensino Médio.

Outra unidade de ensino que compõe o CEFSA é a Faculdade Engenheiro Salvador Arena, que oferece quatro cursos de graduação e dois de pós-graduação. A exemplo do Colégio, todos os cursos são totalmente gratuitos e seguem o mesmo padrão de qualidade.

A Fundação também mantém, desde 2021, a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA), situada em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, voltada para a formação de técnicos para atuarem no setor do agronegócio.

O Dia do Salvador Arena é, portanto, mais do que uma homenagem a um pioneiro. É um convite à reflexão sobre o impacto que uma visão ousada, aliada ao compromisso social, pode ter na vida de milhares de pessoas. Arena deixou um legado que vai além da Termomecanica: o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, uma instituição que promove a educação e a transformação social de jovens, adultos e suas famílias, continuando a realizar o sonho de seu fundador através da gestão dos Conselheiros Curadores da Fundação Salvador Arena.