Dia do Recepcionista: Estado de São Paulo tem 1.187 vagas disponíveis nos PATs

Celebrado em 26 de julho, o Dia do Recepcionista é uma oportunidade para reconhecer a importância da atuação desses profissionais tão necessários em diversas empresas e instituições, dos mais variados setores sociais, assistenciais e econômicos do País. Para reforçar essa ideia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca as vagas de emprego de atendente e recepcionista nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), além dos cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP disponíveis no setor.

Atualmente, os PATs estão com 1.187 vagas disponíveis no estado de São Paulo para quem deseja atuar com recepção e atendimento em geral. Entre janeiro e junho de 2024, já foram oferecidas 11.065 vagas no setor, o que representa um aumento percentual de 59,39% nas oportunidades oferecidas neste ano, em comparação ao mesmo período de 2023.

Foi o caso da recepcionista Sara Lima Trindade, de 48 anos, que em abril deste ano foi atendida no PAT de Ferraz de Vasconcelos e conseguiu uma oportunidade para atuar na recepção de uma grande rede de hospitais. “Eu achava que não seria mais possível devido à minha idade, mas consegui uma vaga graças à equipe do PAT. Eu só tenho agradecimentos a todos os profissionais do serviço. Estou trabalhando e feliz”, relata.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades. Os endereços podem ser consultados aqui.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.

Qualificação gratuita e profissionalizante

Além dos PATs, a SDE oferece o programa Qualifica SP, com oportunidades gratuitas de qualificação profissional para jovens e adultos que desejam realizar cursos nas áreas de recepção e atendimento em geral.

Atualmente, há cursos de Recepção e Atendimento e para recepcionista de hotel com vagas abertas. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.qualificasp.sp.gov.br, no qual é possível consultar as modalidades (presencial ou remota), além dos municípios participantes.

Desde 2023, o Qualifica SP já ofereceu cerca de mil vagas na área de recepção e atendimento.