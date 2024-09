Dia do Rádio: credibilidade no radiojornalismo segue em alta

O sistema de radiodifusão é um dos meios de comunicação com mais credibilidade para se informar. Comemorado nesta quarta-feira (25/09) o Dia Nacional do Rádio, muito mais do que apenas entreter e divertir ouvintes, o rádio também é responsável por noticiar acontecimentos da sociedade, sendo ele uma importante fonte de informação, auxiliando a não proliferar fake news. De acordo com a última pesquisa realizada pelo Kantar Ibope, 69% dos entrevistados afirmaram que confiam no rádio para se manter informados. Portanto um avanço de 43% entre 2020 e 2021.

Sem as condições de dispor recursos visuais, é atribuído ao papel do radialista trazer um tom para ilustrar a veracidade aos fatos narrados. Responsável por não apenas informar, mas também de incluir o ouvinte, sendo ele um cidadão participativo, o recurso de linguagem permite que torne uma comunicação/narração próxima a um bate-papo. É deste ambiente que se desenvolve um importante vínculo afetivo e de confiança.

Em um cenário crescente da internet, onde informações circulam a todo tempo pelas redes sociais – inclusive tendo o rádio como um veículo convertido para mídias sociais também – aumenta a preocupação com a tão discutida credibilidade jornalística.

Um veículo que transcendeu, modificando o formato, a linguagem, os mecanismos e até mesmo o público, não se perdeu o seu foco principal de trazer a quem ouve informações precisas e concretas. Se pudéssemos fazer um paralelo entre o radiojornalismo e o rádio esportivo, seria assim: quando acompanhamos um jogo de futebol com o radinho no ouvido, mesmo que estejamos com a televisão ligada, com aplicativos ligados acompanhando minuto a minuto, mas se tiver um gol, saberemos primeiro pelo rádio.

Por ser mais dinâmico, mais rápido, em uma sociedade com informações sobre diversos assuntos, cabe ao profissional de rádio que lida com conteúdo hard news, manter a responsabilidade, imparcialidade, apuração no exercício da profissão.

Para o futuro, a expectativa é um rádio com maior expansão tecnológica, mas sem perder a rapidez e agilidade na disseminação de informações. O rádio, meio de comunicação responsável por informar e entreter desde o século passado, se desafiará além do dial, ter também nos streamings, nos podcasts, plataformas digitais ser uma ferramenta aliada a mesma credibilidade.