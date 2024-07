Dia do Operador de Telemarketing: Estado de São Paulo tem mais de 700 vagas disponíveis

Celebrado em 4 de julho, o Dia do Operador de Telemarketing é uma oportunidade para reconhecer a contribuição econômica e tecnológica do setor para o País. Para reforçar a importância desta data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca as vagas de emprego do setor disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Atualmente, os PATs estão com 701 vagas disponíveis no estado para quem deseja atuar como operador de telemarketing (ativo, receptivo ou técnico) ou supervisor de telemarketing e atendimento. Entre janeiro e junho de 2024, já foram oferecidas 18,3 mil vagas no setor, o que representa um aumento percentual de 29,18% nas vagas de telemarketing oferecidas no mesmo período de 2023.

O Estado de São Paulo lidera o setor de Atividades de Teleatendimento no Brasil, com cerca de 1.009 empresas (40,5%), de acordo com o levantamento de 2022 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). São mais de 478 mil profissionais no setor, e cerca de 40% são jovens entre 18 e 24 anos na sua primeira experiência profissional.

É o caso da operadora de telemarketing Graziele Basilio, de 18 anos. Por meio do PAT Ferraz de Vasconcelos, ela encontrou no setor a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho e atua atendendo assinantes de uma plataforma de streaming. “Gosto do contato com o público e de ajudar o cliente. É uma área muito boa e que dá muitas oportunidades para jovens”, afirma Graziele.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.