Dia do Nordestino: confira o teaser de “Gonzagueanos”, série documental sobre o Rei do Baião

O músico e compositor Daniel Gonzaga e a produtora Carolina Albuquerque (Ele, neto de Luiz Gonzaga, Rei do Baião. Ela, de Anastácia, Rainha do Forró) irão protagonizar uma série documental que vai impactar o cenário cultural brasileiro: Gonzagueanos, um roadmovie que percorre as veredas do sertão nordestino para encontrar personagens que há anos mantém o legado de Luiz Gonzaga vivo e atual.

A série tem roteiro e direção de Zé Eduardo Miglioli – que já realizou os documentários Chico Science – Um caranguejo elétrico e Reginaldo Rossi – Meu grande amor, em parceria com a Globofilmes – e realizado pela produtora Cabra Quente Filmes. O primeiro teaser do projeto será lançado em 08 de outubro, Dia do Nordestino.

Ao longo de 40 dias, o casal percorreu 7 estados a bordo de um carro cedido pela marca Jeep, acompanhados de uma van com uma equipe de 10 pessoas entre operadores de câmera, som, motorista, assistentes, diretor e produtores, entrevistando mais de 45 pessoas que vivem a obra do Rei do Baião do dia a dia, seja por meio da música, memorabília, colecionismo, pesquisa ou outras manifestações – os chamados Gonzagueanos. “É um verdadeiro estilo de vida”, antecipa Carolina. “Foi bem gostoso conhecer Gonzaga por esse viés de quem tá vivo, “acontecendo ele” até hoje. Choramos, rimos, dançamos e brincamos. Foi prazeroso e educativo”, resume a produtora.

Entre os entrevistados estão grandes artistas como, Zé Vaqueiro, Xande Avião e Fagner, e personagens desconhecidos do grande público como Pedrinho, do Crato (CE), criador do Museu do Homem e da Mulher Nordestina, ou a instrumentista Tamara. O documentário resgata ainda as histórias de grandes mestres como Onildo Almeida, autor de clássicos como Feira de Caruaru e Hora do Adeus, e figuras até então apagadas historicamente como João Gonzaga, irmão de Gonzagão. O recorte vai de histórias inéditas e inusitadas até depoimentos de grandes pesquisadores especialistas na obra do mestre. “Viajamos milhares de quilômetros conhecendo essa galera e andando pelas terras que Gonzaga passou, tudo pra entender o que ainda tem de Gonzaga dentro de cada uma dessas pessoas, o que as motiva e o que elas guardam dele”, descreve Daniel.

Entre dedos de prosa e muita música com esses guardiões da herança gonzagueana, a série conta com muitos momentos emocionantes, como a declamação arrebatadora feita por João de Januário, tio de Daniel, de um poema escrito por ele mesmo. “Imagina um vaqueiro, de gibão, falando coisas tão lindas, diante de um bode aberto, que ele cria e abate para vender. A conversa foi tomada por um sentimento e ele começou a falar. Foi muito emocionante e profundo. A equipe inteira chorou”, recorda-se Carolina.

Mais do que a história da força viva de Luís Gonzaga no imaginário coletivo e no cotidiano popular, especialmente no Nordeste, Gonzagueanos mostra um Brasil que pouca gente conhece, cheio de riquezas culturais e humanas. “Mais do que qualquer coisa, a gente entendeu o quanto o Brasil pode ser mostrado, o quanto tem coisa legal acontecendo que ninguém sabe”, anima-se Daniel. A série terá oito episódios e tem previsão de estreia para o ano que vem, por um canal de distribuição ainda em negociação.