Dia do Médico Veterinário: Profissão contribui para sustentabilidade sanitária do agro paulista

Nesta segunda-feira (09/09) é comemorado o Dia do Médico Veterinário, profissão que pode atuar em mais de 80 áreas, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, os médicos-veterinários agem, por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), na inspeção e orientação de produtores rurais e pecuaristas, com papel fundamental para proteger a sustentabilidade sanitária do agro paulista, garantindo a saúde das pessoas, animais e meio ambiente.

Atualmente, a SAA conta com 290 profissionais com formação em medicina veterinária, atuando em diversas frentes, garantindo boas práticas de manejo, que promovem o bem estar animal e impactam na segurança alimentar. Para se ter uma ideia da importância do trabalho desses profissionais, recentemente, o Estado de São Paulo foi reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. Esse status resulta no aumento da confiança dos consumidores e parceiros comerciais com a qualidade e segurança dos produtos de origem animal.

Para tanto, todos os dias os médicos veterinários da CDA visitam propriedades rurais ou estabelecimentos com a finalidade de fiscalizar, contribuindo com a saúde pública ao controlar zoonoses, monitorar a segurança alimentar e garantir práticas adequadas de manejo animal, o que, por sua vez, protege a saúde dos agricultores e da população em geral. Sua atuação contribui para a sustentabilidade e a segurança dos produtos agrícolas.

Um dos profissionais de destaque na Secretaria de Agricultura de SP, é o coordenador da CDA, Luiz Henrique Barrochelo, formado em medicina veterinária pela Universidade de Marília (Unimar). Ele é especialista em higiene e inspeção e em tecnologia de produção industrial de pescado. Para Barrochelo, celebrar o Dia do Médico Veterinário, diante tantas conquistas da CDA, tem sido resultado de muito comprometimento do Estado e dos profissionais veterinários da Coordenadoria. “As atividades desenvolvidas pelos veterinários da Defesa são de suma importância para a saúde pública e para o agronegócio paulista e nacional”, enfatiza Barrochelo. O coordenador explica que a atuação desses profissionais é chamada, atualmente, de uma só saúde. “Na área animal, o veterinário cuida da sanidade dos rebanhos e na saúde humana, protege a vida por meio do controle de zoonoses e da inspeção de alimentos”, afirma Barrochelo.

Outro feito alcançado no início de 2024, promovido pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, foi o fim da obrigatoriedade de marcação a fogo em bovinos para indicar a vacinação contra a brucelose, no Estado de São Paulo. A medida foi substituída por brincos de identificação, que evitam feridas, infecções, erros de identificação ou danos teciduais e que causam estresse e sofrimento aos animais.

“Bem-estar animal significa segurança jurídica, valorizando a pecuária paulista e abrindo novos mercados internacionais, cada vez mais restritivos. As ações da Defesa Agropecuária têm sido destaque no Estado, e estamos orgulhosos do trabalho desses profissionais.”, parabenizou o secretário Guilherme Piai.

Neste Dia do Médico Veterinário, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo parabeniza todos os profissionais da área que fortalecem o agronegócio e se dedicam ao compromisso de proteção à vida.