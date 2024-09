Dia do Mar: A conexão com o oceano e seus benefícios para a saúde mental

No Dia do Mar, celebrado globalmente em 26 de setembro, é o momento perfeito para refletirmos sobre a imensurável importância dos oceanos em nossas vidas. Além de desempenharem um papel vital no equilíbrio ecológico e climático do planeta, os mares e oceanos possuem uma relação profunda com a saúde e o bem-estar humano. Desde tempos antigos, o mar tem sido considerado uma fonte de cura e regeneração, e hoje a ciência está confirmando o que nossos antepassados já sabiam intuitivamente.

“Um dos aspectos mais conhecidos dos benefícios do mar é o seu impacto no nosso estado mental”, explica Dr. Alexandre Calandrini, especialista em Medicina da Família da Sami. Estudos demonstram que estar próximo ao mar pode reduzir o estresse e a ansiedade, trazendo uma sensação de calma e bem-estar. O som rítmico das ondas, a brisa suave e o horizonte infinito contribuem para um estado de relaxamento, ajudando com maior bem-estar. Pesquisas publicadas no Journal of Environmental Psychology apontam que a proximidade com ambientes naturais, especialmente o mar, está associada a menos estresse.

Outro grande benefício do mar para a saúde é a prática de atividades físicas, que se tornam mais prazerosas em contato com o ambiente marinho. A natação no mar, por exemplo, é uma das formas mais completas de exercício, promovendo o fortalecimento dos músculos, a melhora da capacidade cardiovascular e a queima de calorias. O fato de a água salgada ser mais densa do que a água doce faz com que o corpo se mova com mais resistência, potencializando os efeitos da atividade física sem impacto excessivo nas articulações.

A exposição ao sol, especialmente nas manhãs perto do mar, é outra vantagem a ser destacada. Embora seja importante tomar precauções contra a exposição excessiva, a luz solar estimula a produção de vitamina D, essencial para a saúde óssea e o sistema imunológico. Estudos indicam que a deficiência de vitamina D está associada a uma série de condições crônicas, incluindo doenças autoimunes, hipertensão e diabetes.

Contemplar o oceano pode ter efeitos poderosos sobre a mente e o espírito. O conceito de “Blue Mind”, cunhado pelo biólogo marinho Wallace J. Nichols, descreve o estado meditativo que o mar pode induzir, levando a uma maior conexão com nós mesmos e com o ambiente ao nosso redor. Este fenômeno tem sido cada vez mais estudado como um aliado no tratamento de transtornos de humor, depressão e burnout.

Neste Dia do Mar, somos convidados a não apenas celebrar a imensidão azul que cobre grande parte do nosso planeta, mas a reconhecer e valorizar os inúmeros benefícios que o oceano nos proporciona. “Preservar e cuidar do mar é, em última instância, cuidar da nossa própria saúde e bem-estar”, completa o especialista.