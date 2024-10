Dia do Maquinista: Colaboradores da CPTM e do Metrô trocam de lugar por um dia

Em homenagem ao Dia do Maquinista, celebrado em 20 de outubro, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e suas empresas vinculadas – CPTM e Metrô – proporcionaram a um colaborador da CPTM e a dois do Metrô, respectivamente Antônio Pedote, Emerson Pierotti e Moisés Mendes, uma troca de experiências para que conhecessem o dia a dia de serviço das companhias.

Os três maquinistas desenvolvem um papel crucial, auxiliando no deslocamento de passageiros que, todos os dias, se locomovem para o trabalho, estudo ou passeio. Nessa experiência, os colaboradores puderam entrar na cabine dos trens da CPTM e do Metrô, conhecendo as peculiaridades de cada empresa e se aprofundando nos sistemas que transportam milhares de pessoas diariamente.

“Eu gostei muito de conhecer a cabine da CPTM, entender de perto como funciona a tecnologia dos trens e a segurança. Agradeço pela oportunidade de poder conhecer um mundo diferente do meu, que, na verdade, não é tão diferente assim”, relatou Moisés Mendes, operador de trem do Metrô há 10 anos.

Para Antônio Pedote, que trabalha há 14 anos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a experiência foi um momento de nostalgia, relembrando os momentos que viveu durante o período que trabalhou no Metrô, entre 1988 e 2001. “Fiquei muito entusiasmado com a modernização e a tecnologia da companhia nos últimos 20 anos”, completou o maquinista.

“A experiência de conhecer um pouco do sistema da CPTM foi maravilhosa. Com certeza, essa é uma experiência que não vou esquecer tão cedo”, comentou Emerson Pierotti, supervisor de trens do Metrô, que ficou empolgado com a oportunidade de conhecer a rotina da CPTM.

Embora ambas as empresas sejam de transportes sobre trilhos, cada uma tem a sua individualidade, mas também muitas similaridades. Para os amantes de trilhos e para os colaboradores das companhias, conhecer mais sobre esse mundo é, sem dúvida, uma experiência inesquecível.

A oportunidade teve como objetivo ampliar o conhecimento dos colaboradores e homenagear essa profissão, que é tão importante para a operação dos transportes metropolitanos.